Челябинский завод создал кран для передвижения по рыхлому грунту. Фото

22 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Новый кран сможет передвигаться по бездорожью Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинский механический завод (ЧМЗ) изготовил кран для выполнения погрузочно-разгрузочных работ вне дорог общего пользования. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, спецтехника может передвигаться по рыхлому грунту. «Компактные размеры крана, мощный двигатель, широкие гусеницы до 600 мм позволяют спецтехнике легко преодолевать дорожные препятствия. „Челябинец“ может передвигаться по рыхлому грунту и маневрировать на пересеченной местности», — рассказали в минпроме. Кран имеет грузоподъемность 25 тонн. Максимальную длина телескопической стрелы достигает 22 метров. Созданный на базе гусеничной самоходной машины ТЛП-4М-034 кран стал первым совместным проектом ЧМЗ и компании «Сибирь-техника». Крановые установки на гусеничных трелевочных шасси завод начал выпускать в 2022 году. С тех пор ЧМЗ отгрузил по стране десять подобных моделей. Продуктовая линейка отличается высокой проходимостью и большим запасом прочности секций стрелы. Грузовые характеристики достигают 70%: это выше, чем у моделей на автомобильных шасси. В минпроме сообщили, что предприятие выпускает краны с грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. Кроме названного партнера, шасси поставляет компания «Алтайлесмаш». В феврале челябинский завод наградил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Власти оценили качество и безопасность продукции. Кран поставлен на шасси компании нового партнера ЧМЗ пресс-служба минпрома Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский механический завод (ЧМЗ) изготовил кран для выполнения погрузочно-разгрузочных работ вне дорог общего пользования. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, спецтехника может передвигаться по рыхлому грунту. «Компактные размеры крана, мощный двигатель, широкие гусеницы до 600 мм позволяют спецтехнике легко преодолевать дорожные препятствия. „Челябинец“ может передвигаться по рыхлому грунту и маневрировать на пересеченной местности», — рассказали в минпроме. Кран имеет грузоподъемность 25 тонн. Максимальную длина телескопической стрелы достигает 22 метров. Созданный на базе гусеничной самоходной машины ТЛП-4М-034 кран стал первым совместным проектом ЧМЗ и компании «Сибирь-техника». Крановые установки на гусеничных трелевочных шасси завод начал выпускать в 2022 году. С тех пор ЧМЗ отгрузил по стране десять подобных моделей. Продуктовая линейка отличается высокой проходимостью и большим запасом прочности секций стрелы. Грузовые характеристики достигают 70%: это выше, чем у моделей на автомобильных шасси. В минпроме сообщили, что предприятие выпускает краны с грузоподъемностью от 16 до 40 тонн. Кроме названного партнера, шасси поставляет компания «Алтайлесмаш». В феврале челябинский завод наградил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Власти оценили качество и безопасность продукции.