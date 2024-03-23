В Екатеринбурге над зданием городской администрации приспустили российский и муниципальный флаги — в знак солидарности с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их близкими. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.
При этом флаги над зданиями правительства и законодательного собрания Свердловской области остаются в обычном положении. Читатели агентства заметили, что флаги также приспущены около Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В. М. Курочкина.
Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Теракт произошел вечером 22 марта. Он унес жизни 133 человек. Подозреваемые задержаны. Подробнее о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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