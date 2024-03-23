Над мэрией Екатеринбурга приспустили флаги. Фото

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, флагшток, траур, подъем флага, флаг россии, приспущенный флаг, флаг в школе
Флаги приспустили в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Екатеринбурге над зданием городской администрации приспустили российский и муниципальный флаги — в знак солидарности с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их близкими. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.

При этом флаги над зданиями правительства и законодательного собрания Свердловской области остаются в обычном положении. Читатели агентства заметили, что флаги также приспущены около Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В. М. Курочкина.

Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Теракт произошел вечером 22 марта. Он унес жизни 133 человек. Подозреваемые задержаны. Подробнее о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге над зданием городской администрации приспустили российский и муниципальный флаги — в знак солидарности с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их близкими. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. При этом флаги над зданиями правительства и законодательного собрания Свердловской области остаются в обычном положении. Читатели агентства заметили, что флаги также приспущены около Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В. М. Курочкина. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Теракт произошел вечером 22 марта. Он унес жизни 133 человек. Подозреваемые задержаны. Подробнее о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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