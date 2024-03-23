23 марта 2024

Агутин и Варум отменили концерт в Челябинске после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Агутин пожелал мерзавцам «гореть в аду» Фото:

Артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум отменили концерт в Челябинске после теракта в «Крокус Сити Холле», запланированный на 25 марта. Выступление музыкантов в нашем городе переносится на осень.

«Безумие и чудовищная трагедия. Мерзавцам гореть в аду. Концерт в Челябинске переносится на 27 ноября 2024 года», — написал Агутин в своем telegram-канале.

Он отметил, что купленные ранее билеты будут действительны на новые даты. А если зритель пожелает, то сможет сдать билеты оператору и вернуть деньги.

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Артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум отменили концерт в Челябинске после теракта в «Крокус Сити Холле», запланированный на 25 марта. Выступление музыкантов в нашем городе переносится на осень. «Безумие и чудовищная трагедия. Мерзавцам гореть в аду. Концерт в Челябинске переносится на 27 ноября 2024 года», — написал Агутин в своем telegram-канале. Он отметил, что купленные ранее билеты будут действительны на новые даты. А если зритель пожелает, то сможет сдать билеты оператору и вернуть деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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