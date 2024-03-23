Агутин и Варум отменили концерт в Челябинске после теракта в «Крокусе»

Агутин пожелал мерзавцам «гореть в аду» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум отменили концерт в Челябинске после теракта в «Крокус Сити Холле», запланированный на 25 марта. Выступление музыкантов в нашем городе переносится на осень.

«Безумие и чудовищная трагедия. Мерзавцам гореть в аду. Концерт в Челябинске переносится на 27 ноября 2024 года», — написал Агутин в своем telegram-канале.

Он отметил, что купленные ранее билеты будут действительны на новые даты. А если зритель пожелает, то сможет сдать билеты оператору и вернуть деньги.