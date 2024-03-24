В Челябинске отменили концерт юмористки Складчиковой, куда раскупили все билеты

Концерт перенесли из-за трагедии в «Крокус сити Холл», сообщила Складчикова Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинске отменили стендап-концерт юмористки Виктории Складчиковой, на который были раскуплены все билеты. Мероприятие было запланировано на 27 марта, сообщается на сайте городских касс.

«Мероприятие „Виктория Складчикова. Сольный Stand Up концерт“, заявленное на 27 марта, переносится. Дата на уточнении», — указано на сайте зрелищных касс.

Билеты на концерт Складчиковой были раскуплены за неделю до концерта. В официальном паблике юмористки в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что причиной отмены концерта стали трагические события в Подмосковье. Пострадавшим и семьям погибших принесли соболезнования.

Массовые мероприятия стали отменять после теракта в «Крокус сити Холл» (Подмосковье), произошедшего 22 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 137 человек, еще около 180 оказались ранены. Обвиняемые в теракте арестованы и находятся в СИЗО.

В Челябинске все массовые мероприятия будут проводить после согласования с УМВД. Об этом заявила мэр Наталья Котова 25 марта.