В Челябинске массовые мероприятия будут проводить по согласованию с МВД

25 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Проведение массовых мероприятий в Челябинске будут согласовывать с МВД Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Челябинске культурно-массовые мероприятия будут проводить после согласования с УМВД города. Такую установку 25 марта дала мэр Наталья Котова вице-мэру по социальному развитию Сергею Авдееву. «По проведению культурно-массовых мероприятий, патриотических, спортивных обязательно согласование с Управлением внутренних дел», — заявила Котова на аппаратном совещании. Меры приняты после случившегося в Подмосковье. Накануне в Челябинске прошло экстренное совещание антитеррористической комиссии региона. На заседании приняты решения об усилении мер по обеспечению безопасности граждан. Аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в «Крокус сити холл» в Подмосковье 22 марта. По последних данным, в результате трагедии погибло 137 человек. Обвиняемые арестованы и находятся в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске культурно-массовые мероприятия будут проводить после согласования с УМВД города. Такую установку 25 марта дала мэр Наталья Котова вице-мэру по социальному развитию Сергею Авдееву. «По проведению культурно-массовых мероприятий, патриотических, спортивных обязательно согласование с Управлением внутренних дел», — заявила Котова на аппаратном совещании. Меры приняты после случившегося в Подмосковье. Накануне в Челябинске прошло экстренное совещание антитеррористической комиссии региона. На заседании приняты решения об усилении мер по обеспечению безопасности граждан. Аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в «Крокус сити холл» в Подмосковье 22 марта. По последних данным, в результате трагедии погибло 137 человек. Обвиняемые арестованы и находятся в СИЗО.