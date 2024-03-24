В Челябинске массовые мероприятия будут проводить по согласованию с МВД

В Челябинске культурно-массовые мероприятия будут проводить после согласования с УМВД города. Такую установку 25 марта дала мэр Наталья Котова вице-мэру по социальному развитию Сергею Авдееву.
«По проведению культурно-массовых мероприятий, патриотических, спортивных обязательно согласование с Управлением внутренних дел», — заявила Котова на аппаратном совещании. Меры приняты после случившегося в Подмосковье.
Накануне в Челябинске прошло экстренное совещание антитеррористической комиссии региона. На заседании приняты решения об усилении мер по обеспечению безопасности граждан.
Аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в «Крокус сити холл» в Подмосковье 22 марта. По последних данным, в результате трагедии погибло 137 человек. Обвиняемые арестованы и находятся в СИЗО.
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