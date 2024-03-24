24 марта 2024

В Челябинске массовые мероприятия будут проводить по согласованию с МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, концерт, смартфон в руке
Проведение массовых мероприятий в Челябинске будут согласовывать с МВД Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинске культурно-массовые мероприятия будут проводить после согласования с УМВД города. Такую установку 25 марта дала мэр Наталья Котова вице-мэру по социальному развитию Сергею Авдееву.

«По проведению культурно-массовых мероприятий, патриотических, спортивных обязательно согласование с Управлением внутренних дел», — заявила Котова на аппаратном совещании. Меры приняты после случившегося в Подмосковье.

Накануне в Челябинске прошло экстренное совещание антитеррористической комиссии региона. На заседании приняты решения об усилении мер по обеспечению безопасности граждан.

Аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в «Крокус сити холл» в Подмосковье 22 марта. По последних данным, в результате трагедии погибло 137 человек. Обвиняемые арестованы и находятся в СИЗО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске культурно-массовые мероприятия будут проводить после согласования с УМВД города. Такую установку 25 марта дала мэр Наталья Котова вице-мэру по социальному развитию Сергею Авдееву. «По проведению культурно-массовых мероприятий, патриотических, спортивных обязательно согласование с Управлением внутренних дел», — заявила Котова на аппаратном совещании. Меры приняты после случившегося в Подмосковье. Накануне в Челябинске прошло экстренное совещание антитеррористической комиссии региона. На заседании приняты решения об усилении мер по обеспечению безопасности граждан. Аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего в «Крокус сити холл» в Подмосковье 22 марта. По последних данным, в результате трагедии погибло 137 человек. Обвиняемые арестованы и находятся в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...