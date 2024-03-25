В микрорайоне Чурилово в Челябинске открыли новую детскую поликлинику. Врачи принимают детей в здании на 2-й Эльтонской, 30б. Под филиал детской городской больницы выделили помещение на первом этаже высотного дома, сообщает пресс-служба администрации Тракторозаводского района.
«В Челябинске педиатры начали принимать юных тракторозаводцев в здании на 2-й Эльтонской, 30б. Под филиал детской горбольницы № 1 выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома, там отремонтировали и оснастили всем необходимым врачебные кабинеты», — сообщается на сайте.
Также в пресс-службе отметили, на открытии присутствовали глава города Челябинска Наталья Котова, глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Елена Недоучукова и главный врач ДГКБ № 1 Чеслав Ведом. На открытии Недочукова отметила, скоро по соседству откроется еще одно медицинское учреждение. На улице Конструктора Духова, 6 готовят отделение реабилитации.
Ранее детская поликлиника в микрорайоне была расположена на улице Трашутина, но 1 марта 2023 года ее закрыли навсегда. Экспертиза заключила, что здание поликлиники находится в аварийном состоянии.
Через некоторое время после этого жители Чурилово во время прямой линии обратились к губернатору с просьбой решить проблему, так как после закрытия единственного во всем микрорайоне филиала детской поликлиники, возить детей им приходилось в другие филиалы, довольно далеко, и выстаивать при этом длинные очереди. В прямом эфире тогда Алексей Текслер успокоил, в 2024 году в Чурилово откроется целых две детских поликлиники.
На открытии присутствовали глава города Челябинска Наталья Котова, глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Елена Недоучукова и главный врач ДГКБ № 1 Чеслав Ведом
Фото: сайт администрации Тракторозаводского района, http://admintzr.ru/novosti/?ID=21727
Ранее детская поликлиника в микрорайоне была расположена на улице Трашутина, но 1 марта 2023 года ее закрыли навсегда
Фото: сайт администрации Тракторозаводского района, http://admintzr.ru/novosti/?ID=21727
Теперь врачи принимают детей в здании на 2-й Эльтонской, 30б
Фото: сайт администрации Тракторозаводского района, http://admintzr.ru/novosti/?ID=21727
Под филиал детской горбольницы № 1 выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома
Фото: сайт администрации Тракторозаводского района, http://admintzr.ru/novosti/?ID=21727
На первом этаже здания в помещении, предназначенном под филиал, отремонтировали и оснастили всем необходимым врачебные кабинеты
Фото: сайт администрации Тракторозаводского района, http://admintzr.ru/novosti/?ID=21727
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В микрорайоне Чурилово в Челябинске открыли новую детскую поликлинику. Врачи принимают детей в здании на 2-й Эльтонской, 30б. Под филиал детской городской больницы выделили помещение на первом этаже высотного дома, сообщает пресс-служба администрации Тракторозаводского района. «В Челябинске педиатры начали принимать юных тракторозаводцев в здании на 2-й Эльтонской, 30б. Под филиал детской горбольницы № 1 выделили помещение на первом этаже многоквартирного дома, там отремонтировали и оснастили всем необходимым врачебные кабинеты», — сообщается на сайте. Также в пресс-службе отметили, на открытии присутствовали глава города Челябинска Наталья Котова, глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Елена Недоучукова и главный врач ДГКБ № 1 Чеслав Ведом. На открытии Недочукова отметила, скоро по соседству откроется еще одно медицинское учреждение. На улице Конструктора Духова, 6 готовят отделение реабилитации. Ранее детская поликлиника в микрорайоне была расположена на улице Трашутина, но 1 марта 2023 года ее закрыли навсегда. Экспертиза заключила, что здание поликлиники находится в аварийном состоянии. Через некоторое время после этого жители Чурилово во время прямой линии обратились к губернатору с просьбой решить проблему, так как после закрытия единственного во всем микрорайоне филиала детской поликлиники, возить детей им приходилось в другие филиалы, довольно далеко, и выстаивать при этом длинные очереди. В прямом эфире тогда Алексей Текслер успокоил, в 2024 году в Чурилово откроется целых две детских поликлиники.