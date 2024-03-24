24 марта 2024

Пермский аэропорт получил прибыль на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, пешеходный переход, большое савино, международный аэропорт пермь
В 2023 году аэропорт улучшил финансовые результаты Фото:

АО «Международный аэропорт Пермь» улучшило финансовые результаты. В 2023 году предприятие получило чистую прибыль на сумму в миллиард рублей. Это почти вдвое больше показателя 2022 года.

«Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд рублей», — сообщается на сайте Аudit-it. Годом ранее выручка аэропорта составляла 2,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 581 млн рублей.

«Коммерсант-Пермь», со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», также сообщает, что пермский аэропорт указал на отсутствие долгосрочной задолженности по кредитам. В 2021 году она превышала 1,2 млрд рублей. «В 2015 году общество привлекало кредитные средства на сумму более 3 млрд рублей для строительства нового здания аэровокзала на 12 лет. Кредит выдавался под госгарантию Пермского края», — пишет издание.

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АО «Международный аэропорт Пермь» улучшило финансовые результаты. В 2023 году предприятие получило чистую прибыль на сумму в миллиард рублей. Это почти вдвое больше показателя 2022 года. «Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1 млрд рублей», — сообщается на сайте Аudit-it. Годом ранее выручка аэропорта составляла 2,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 581 млн рублей. «Коммерсант-Пермь», со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», также сообщает, что пермский аэропорт указал на отсутствие долгосрочной задолженности по кредитам. В 2021 году она превышала 1,2 млрд рублей. «В 2015 году общество привлекало кредитные средства на сумму более 3 млрд рублей для строительства нового здания аэровокзала на 12 лет. Кредит выдавался под госгарантию Пермского края», — пишет издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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