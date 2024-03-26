Общество В Кремле раскрыли, сколько россиян поддерживают киевский режим Песков: мало россиян поддерживают киевский режим 26 марта 2024 в 10:19 Размер текста - 17 + В России мало граждан поддерживают Украину, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России мало граждан, кто выступает против спецоперации на Украине, поддерживая киевский режим. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного», — рассказал Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Он также высказался по поводу результатов президентских выборов в России и подчеркнул, что практически все российское общество придерживается политики, которую выстраивает российский глава Владимир Путин. Песков также рассказал, что Путин практически не спит. Военный аспект, связанный с проведением СВО стал неотъемлемой частью работы российского президента, уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России мало граждан, кто выступает против спецоперации на Украине, поддерживая киевский режим. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного», — рассказал Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Он также высказался по поводу результатов президентских выборов в России и подчеркнул, что практически все российское общество придерживается политики, которую выстраивает российский глава Владимир Путин. Песков также рассказал, что Путин практически не спит. Военный аспект, связанный с проведением СВО стал неотъемлемой частью работы российского президента, уточнил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям