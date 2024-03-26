В Кремле раскрыли, сколько россиян поддерживают киевский режим

В России мало граждан, кто выступает против спецоперации на Украине, поддерживая киевский режим. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного», — рассказал Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты». Он также высказался по поводу результатов президентских выборов в России и подчеркнул, что практически все российское общество придерживается политики, которую выстраивает российский глава Владимир Путин.
Песков также рассказал, что Путин практически не спит. Военный аспект, связанный с проведением СВО стал неотъемлемой частью работы российского президента, уточнил он.
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