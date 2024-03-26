В Кремле дали комментарий о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту

Пока рано рассуждать о реакции России в случае, если окажется, что Киев причастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что сейчас идет следствие.
«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ, если причастность Украины к теракту в «Крокусе» подтвердится. Его слова приводит ТАСС.
Российский лидер Владимир Путин 25 марта говорил, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Однако президент добавил, что трагедия в «Крокусе» тесно связана с «событиями 2014 года». По его словам, произошедшее — лишь звено серии попыток тех, кто воюет с РФ «руками неонацистского режима».
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