В Кремле дали комментарий о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту

Песков: рано говорить о реакции РФ в случае причастности Киева к теракту
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В настоящий момент идет следствие по теракту в «Крокусе», напомнил Дмитрий Песков Фото:
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Пока рано рассуждать о реакции России в случае, если окажется, что Киев причастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что сейчас идет следствие.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ, если причастность Украины к теракту в «Крокусе» подтвердится. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин 25 марта говорил, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Однако президент добавил, что трагедия в «Крокусе» тесно связана с «событиями 2014 года». По его словам, произошедшее — лишь звено серии попыток тех, кто воюет с РФ «руками неонацистского режима».

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Пока рано рассуждать о реакции России в случае, если окажется, что Киев причастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что сейчас идет следствие. «Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ, если причастность Украины к теракту в «Крокусе» подтвердится. Его слова приводит ТАСС. Российский лидер Владимир Путин 25 марта говорил, что теракт совершен руками радикальных исламистов. Однако президент добавил, что трагедия в «Крокусе» тесно связана с «событиями 2014 года». По его словам, произошедшее — лишь звено серии попыток тех, кто воюет с РФ «руками неонацистского режима».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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