Песков: военный аспект стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина

26 марта 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Песков считает Путина трудоголиком с насыщенным графиком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин — «трудоголик с насыщенным графиком». Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что один из неотъемлемых кусков рабочего времени президента — военный аспект. «Военный аспект стал неотъемлемым куском его рабочего дня. Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный. … Президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», — рассказал Песков «Аргументам и фактам». Также он считает, что основная часть российского общества поддерживает Путина, а те «осколки общества», которые выступают против, крайне малы. Это отлично показали результаты президентских выборов, ведь цифры с которыми он выиграл просто беспрецедентные, подытожил Песков. В России завершились президентские выборы, которые проходили в период с 15 по 17 марта. По итогам голосования наибольшее количество голосов избирателей набрал Владимир Путин — 87,28%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин — «трудоголик с насыщенным графиком». Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что один из неотъемлемых кусков рабочего времени президента — военный аспект. «Военный аспект стал неотъемлемым куском его рабочего дня. Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный. … Президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», — рассказал Песков «Аргументам и фактам». Также он считает, что основная часть российского общества поддерживает Путина, а те «осколки общества», которые выступают против, крайне малы. Это отлично показали результаты президентских выборов, ведь цифры с которыми он выиграл просто беспрецедентные, подытожил Песков. В России завершились президентские выборы, которые проходили в период с 15 по 17 марта. По итогам голосования наибольшее количество голосов избирателей набрал Владимир Путин — 87,28%.