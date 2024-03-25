25 марта 2024

Песков: военный аспект стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Песков считает Путина трудоголиком с насыщенным графиком Фото:

Президент России Владимир Путин — «трудоголик с насыщенным графиком». Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что один из неотъемлемых кусков рабочего времени президента — военный аспект.

«Военный аспект стал неотъемлемым куском его рабочего дня. Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный. … Президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», — рассказал Песков «Аргументам и фактам».

Также он считает, что основная часть российского общества поддерживает Путина, а те «осколки общества», которые выступают против, крайне малы. Это отлично показали результаты президентских выборов, ведь цифры с которыми он выиграл просто беспрецедентные, подытожил Песков.

В России завершились президентские выборы, которые проходили в период с 15 по 17 марта. По итогам голосования наибольшее количество голосов избирателей набрал Владимир Путин — 87,28%.

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Президент России Владимир Путин — «трудоголик с насыщенным графиком». Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что один из неотъемлемых кусков рабочего времени президента — военный аспект. «Военный аспект стал неотъемлемым куском его рабочего дня. Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный. … Президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», — рассказал Песков «Аргументам и фактам». Также он считает, что основная часть российского общества поддерживает Путина, а те «осколки общества», которые выступают против, крайне малы. Это отлично показали результаты президентских выборов, ведь цифры с которыми он выиграл просто беспрецедентные, подытожил Песков. В России завершились президентские выборы, которые проходили в период с 15 по 17 марта. По итогам голосования наибольшее количество голосов избирателей набрал Владимир Путин — 87,28%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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