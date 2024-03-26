Песков назвал Зеленского евреем, которого тянет к националистическому духу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал украинского президента Владимира Зеленского евреем, который пропитал националистическим духом киевское руководство. Так Песков отреагировал на вопрос журналистов о связи между исламским представительством и украинским руководством, во главе которого стоит еврей.
«Еврей [Владимир Зеленский] там своеобразный есть, который проявляет симпатию и тяготеет к националистическому духу. Им пропитан весь киевский режим», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также обозвал Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) подонком. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова последнего о теракте в «Крокус Сити Холле».
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