Песков назвал Зеленского евреем, которого тянет к националистическому духу

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского евреем с националистическими идеями Фото:
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал украинского президента Владимира Зеленского евреем, который пропитал националистическим духом киевское руководство. Так Песков отреагировал на вопрос журналистов о связи между исламским представительством и украинским руководством, во главе которого стоит еврей.

«Еврей [Владимир Зеленский] там своеобразный есть, который проявляет симпатию и тяготеет к националистическому духу. Им пропитан весь киевский режим», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков также обозвал Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) подонком. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова последнего о теракте в «Крокус Сити Холле».

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал украинского президента Владимира Зеленского евреем, который пропитал националистическим духом киевское руководство. Так Песков отреагировал на вопрос журналистов о связи между исламским представительством и украинским руководством, во главе которого стоит еврей. «Еврей [Владимир Зеленский] там своеобразный есть, который проявляет симпатию и тяготеет к националистическому духу. Им пропитан весь киевский режим», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также обозвал Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) подонком. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова последнего о теракте в «Крокус Сити Холле».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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