Арестович* заявил, что презирает украинцев

25 февраля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Украинцы мало чем отличаются от россиян, считает Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины Украинцы не имеют никаких отличий от россиян, возможно они даже хуже из-за своей «хуторской примеси». Такое мнение выразил бывший советник президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), подчеркнув, что презирает соотечественников. «Украинцы ничем не отличаются от россиян, может быть даже хуже. Я люблю своих соотечественников, но презираю их», — передает слова Арестовича MK.RU . Он добавил, что украинцы из-за своей «хуторской примеси» пытаются ухватиться за свой язык, чтобы отличаться от россиян, но в целом, все остальное у двух народов абсолютно схоже. Алексей Арестович также отмечал, что украинцы проявляют черты жлобства и жестокости. Жлобство, по его словам, проявляется в агрессивной уверенности в своей правоте и неприятии любых мыслей о правоте противника. Также он упомянул «нечеловеческую жестокость» украинцев, ссылаясь на исторические события, такие как восстание полководца Богдана Хмельницкого и Волынская резня. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Украинцы не имеют никаких отличий от россиян, возможно они даже хуже из-за своей «хуторской примеси». Такое мнение выразил бывший советник президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), подчеркнув, что презирает соотечественников. «Украинцы ничем не отличаются от россиян, может быть даже хуже. Я люблю своих соотечественников, но презираю их», — передает слова Арестовича MK.RU. Он добавил, что украинцы из-за своей «хуторской примеси» пытаются ухватиться за свой язык, чтобы отличаться от россиян, но в целом, все остальное у двух народов абсолютно схоже. Алексей Арестович также отмечал, что украинцы проявляют черты жлобства и жестокости. Жлобство, по его словам, проявляется в агрессивной уверенности в своей правоте и неприятии любых мыслей о правоте противника. Также он упомянул «нечеловеческую жестокость» украинцев, ссылаясь на исторические события, такие как восстание полководца Богдана Хмельницкого и Волынская резня. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов