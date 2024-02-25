Арестович* заявил, что презирает украинцев

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович,  stock
Украинцы мало чем отличаются от россиян, считает Алексей Арестович Фото:

Украинцы не имеют никаких отличий от россиян, возможно они даже хуже из-за своей «хуторской примеси». Такое мнение выразил бывший советник президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), подчеркнув, что презирает соотечественников.

«Украинцы ничем не отличаются от россиян, может быть даже хуже. Я люблю своих соотечественников, но презираю их», — передает слова Арестовича MK.RU. Он добавил, что украинцы из-за своей «хуторской примеси» пытаются ухватиться за свой язык, чтобы отличаться от россиян, но в целом, все остальное у двух народов абсолютно схоже.

Алексей Арестович также отмечал, что украинцы проявляют черты жлобства и жестокости. Жлобство, по его словам, проявляется в агрессивной уверенности в своей правоте и неприятии любых мыслей о правоте противника. Также он упомянул «нечеловеческую жестокость» украинцев, ссылаясь на исторические события, такие как восстание полководца Богдана Хмельницкого и Волынская резня.

*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Украинцы не имеют никаких отличий от россиян, возможно они даже хуже из-за своей «хуторской примеси». Такое мнение выразил бывший советник президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), подчеркнув, что презирает соотечественников. «Украинцы ничем не отличаются от россиян, может быть даже хуже. Я люблю своих соотечественников, но презираю их», — передает слова Арестовича MK.RU. Он добавил, что украинцы из-за своей «хуторской примеси» пытаются ухватиться за свой язык, чтобы отличаться от россиян, но в целом, все остальное у двух народов абсолютно схоже. Алексей Арестович также отмечал, что украинцы проявляют черты жлобства и жестокости. Жлобство, по его словам, проявляется в агрессивной уверенности в своей правоте и неприятии любых мыслей о правоте противника. Также он упомянул «нечеловеческую жестокость» украинцев, ссылаясь на исторические события, такие как восстание полководца Богдана Хмельницкого и Волынская резня. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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