В Челябинске помогут семье, которая потеряла ребенка в Таиланде

26 марта 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Трехлетний ребенок захлебнулся в бассейне на курортах Таиланда Фото: Алена Полозова © URA.RU В Челябинской области окажут помощь семье, которая потеряла трехлетнего ребенка во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщила URA.RU глава регионального минсоца Ирина Буторина. «В связи с трагическими событиями в семье южноуральцев правительством Челябинской области и министерством социальных отношений региона будет оказана необходимая помощь, в том числе принято решение об оказании материальной помощи. Психологи семейного многофункционального центра готовы оказать психологическую поддержку в любой момент. Ситуация остается на контроле», — сообщила URA.RU Буторина. Ранее стало известно, что трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Она захлебнулась в бассейне, а скорая помощь ехала слишком долго, и у ребенка развилась гипоксия мозга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области окажут помощь семье, которая потеряла трехлетнего ребенка во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщила URA.RU глава регионального минсоца Ирина Буторина. «В связи с трагическими событиями в семье южноуральцев правительством Челябинской области и министерством социальных отношений региона будет оказана необходимая помощь, в том числе принято решение об оказании материальной помощи. Психологи семейного многофункционального центра готовы оказать психологическую поддержку в любой момент. Ситуация остается на контроле», — сообщила URA.RU Буторина. Ранее стало известно, что трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Она захлебнулась в бассейне, а скорая помощь ехала слишком долго, и у ребенка развилась гипоксия мозга.