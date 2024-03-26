В Челябинске помогут семье, которая потеряла ребенка в Таиланде

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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Трехлетний ребенок захлебнулся в бассейне на курортах Таиланда Фото:

В Челябинской области окажут помощь семье, которая потеряла трехлетнего ребенка во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщила URA.RU глава регионального минсоца Ирина Буторина.

«В связи с трагическими событиями в семье южноуральцев правительством Челябинской области и министерством социальных отношений региона будет оказана необходимая помощь, в том числе принято решение об оказании материальной помощи. Психологи семейного многофункционального центра готовы оказать психологическую поддержку в любой момент. Ситуация остается на контроле», — сообщила URA.RU Буторина.

Ранее стало известно, что трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Она захлебнулась в бассейне, а скорая помощь ехала слишком долго, и у ребенка развилась гипоксия мозга.

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В Челябинской области окажут помощь семье, которая потеряла трехлетнего ребенка во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщила URA.RU глава регионального минсоца Ирина Буторина. «В связи с трагическими событиями в семье южноуральцев правительством Челябинской области и министерством социальных отношений региона будет оказана необходимая помощь, в том числе принято решение об оказании материальной помощи. Психологи семейного многофункционального центра готовы оказать психологическую поддержку в любой момент. Ситуация остается на контроле», — сообщила URA.RU Буторина. Ранее стало известно, что трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Она захлебнулась в бассейне, а скорая помощь ехала слишком долго, и у ребенка развилась гипоксия мозга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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