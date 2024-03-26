В Челябинске помогут семье, которая потеряла ребенка в Таиланде

В Челябинской области окажут помощь семье, которая потеряла трехлетнего ребенка во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщила URA.RU глава регионального минсоца Ирина Буторина.
«В связи с трагическими событиями в семье южноуральцев правительством Челябинской области и министерством социальных отношений региона будет оказана необходимая помощь, в том числе принято решение об оказании материальной помощи. Психологи семейного многофункционального центра готовы оказать психологическую поддержку в любой момент. Ситуация остается на контроле», — сообщила URA.RU Буторина.
Ранее стало известно, что трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Она захлебнулась в бассейне, а скорая помощь ехала слишком долго, и у ребенка развилась гипоксия мозга.
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