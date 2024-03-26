Трехлетняя девочка из Челябинска погибла, отдыхая с родителями в Таиланде

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Мемориал памяти жертв в Крокусе у памятника Орленку. Челябинск, игрушки, свеча, цветы, мемориал
Тайские врачи не смогли спасти маленькую челябинку Фото:

Трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Об этом сообщила ее родственница.

«Тетя девочки Аделина опубликовала в соцсетях фотографию девочки, захлебнувшейся во время купания в бассейне. Она написала, что скорая ехала слишком долго, у девочки успела развиться гипоксия мозга, и ее родителям нужна материальная помощь», — сообщил «АиФ-Челябинск».

Деньги требовались, чтобы перевезти ребенка в лучше оснащенную больницу в Бангкоке. Переводившие средства люди желали малышке выздоровления, но медицина оказалась бессильна.

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Трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Об этом сообщила ее родственница. «Тетя девочки Аделина опубликовала в соцсетях фотографию девочки, захлебнувшейся во время купания в бассейне. Она написала, что скорая ехала слишком долго, у девочки успела развиться гипоксия мозга, и ее родителям нужна материальная помощь», — сообщил «АиФ-Челябинск». Деньги требовались, чтобы перевезти ребенка в лучше оснащенную больницу в Бангкоке. Переводившие средства люди желали малышке выздоровления, но медицина оказалась бессильна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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