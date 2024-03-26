Трехлетняя девочка из Челябинска погибла, отдыхая с родителями в Таиланде

Трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Об этом сообщила ее родственница.
«Тетя девочки Аделина опубликовала в соцсетях фотографию девочки, захлебнувшейся во время купания в бассейне. Она написала, что скорая ехала слишком долго, у девочки успела развиться гипоксия мозга, и ее родителям нужна материальная помощь», — сообщил «АиФ-Челябинск».
Деньги требовались, чтобы перевезти ребенка в лучше оснащенную больницу в Бангкоке. Переводившие средства люди желали малышке выздоровления, но медицина оказалась бессильна.
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