Трехлетняя девочка из Челябинска погибла, отдыхая с родителями в Таиланде

26 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Тайские врачи не смогли спасти маленькую челябинку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Об этом сообщила ее родственница. «Тетя девочки Аделина опубликовала в соцсетях фотографию девочки, захлебнувшейся во время купания в бассейне. Она написала, что скорая ехала слишком долго, у девочки успела развиться гипоксия мозга, и ее родителям нужна материальная помощь», — сообщил «АиФ-Челябинск». Деньги требовались, чтобы перевезти ребенка в лучше оснащенную больницу в Бангкоке. Переводившие средства люди желали малышке выздоровления, но медицина оказалась бессильна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трехлетняя девочка из Челябинска Эмилия, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Об этом сообщила ее родственница. «Тетя девочки Аделина опубликовала в соцсетях фотографию девочки, захлебнувшейся во время купания в бассейне. Она написала, что скорая ехала слишком долго, у девочки успела развиться гипоксия мозга, и ее родителям нужна материальная помощь», — сообщил «АиФ-Челябинск». Деньги требовались, чтобы перевезти ребенка в лучше оснащенную больницу в Бангкоке. Переводившие средства люди желали малышке выздоровления, но медицина оказалась бессильна.