Челябинцы перестали покупать коммерческую недвижимость

Челябинцы вместо покупки предпочитают арендовать офисную недвижимость

Офисы в городе в среднем продаются по 58 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за 2023 год спрос на покупку офисных помещений снизился на 13%, а на аренду офисов, напротив, вырос на 2%. Офисная недвижимость в городе стоит 58 тысяч рублей за квадратный метр, при этом снять офис в аренду можно по цене 600 рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Спрос на аренду офисов в Челябинске в 2023 году вырос на 2%, на покупку — сократился на 13%. Предложение офисной недвижимости в Челябинске по сравнению с февралем 2023 года в сегменте продажи снизилось на 16%, а на рынке аренды — на 31%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, цены на офисную недвижимость в Челябинске за 2023 год снизились на 4%, аренда данной коммерческой недвижимости выросла на 21%. В целом по стране стоимость покупки квадратного метра офисного помещения выросла на 43%. При этом подешевели офисы в Ярославле и Туле, там цены снизились на треть, в Нижнем Новгороде — на 15%, в Саратове — на 12%, в Краснодаре — на 6%.

Дороже всего квадратный метр в офисном помещении в феврале 2024 года стоил в Москве и Санкт-Петербурге — 324 и 160 тысяч рублей соответственно. Самые доступные цены на подобную недвижимость — в Саратове (42 тысячи рублей за квадратный метр), Ярославле (47 тысяч рублей) и Туле (48 тысяч рублей).