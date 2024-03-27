Ректор УрФУ сохранил престижную должность

Руководитель Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя совета ректоров вузов Свердловской области на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Заместителями председателя выбрали ректоров Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика и Уральского государственного экономического университета Якова Силина. Третьими замом назначена глава Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
Кокшаров получил должность председателя совета ректоров свердловских вузов в 2013 году. Пост руководителя УрФУ он занял в 2010 году, а через десять лет был переназначен. С 2007 по 2009 годы Виктор Кокшаров был председателем правительства Свердловской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.