Ректор УрФУ сохранил престижную должность

27 марта 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Виктор Кокшаров переизбран главой совета на пять лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Руководитель Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя совета ректоров вузов Свердловской области на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Заместителями председателя выбрали ректоров Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика и Уральского государственного экономического университета Якова Силина. Третьими замом назначена глава Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Кокшаров получил должность председателя совета ректоров свердловских вузов в 2013 году. Пост руководителя УрФУ он занял в 2010 году, а через десять лет был переназначен. С 2007 по 2009 годы Виктор Кокшаров был председателем правительства Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя совета ректоров вузов Свердловской области на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Заместителями председателя выбрали ректоров Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика и Уральского государственного экономического университета Якова Силина. Третьими замом назначена глава Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Кокшаров получил должность председателя совета ректоров свердловских вузов в 2013 году. Пост руководителя УрФУ он занял в 2010 году, а через десять лет был переназначен. С 2007 по 2009 годы Виктор Кокшаров был председателем правительства Свердловской области.