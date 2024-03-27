Ректор УрФУ сохранил престижную должность

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День первый в УрФУ. Екатеринбург, кокшаров виктор, день первый
Виктор Кокшаров переизбран главой совета на пять лет Фото:

Руководитель Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя совета ректоров вузов Свердловской области на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Заместителями председателя выбрали ректоров Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика и Уральского государственного экономического университета Якова Силина. Третьими замом назначена глава Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Кокшаров получил должность председателя совета ректоров свердловских вузов в 2013 году. Пост руководителя УрФУ он занял в 2010 году, а через десять лет был переназначен. С 2007 по 2009 годы Виктор Кокшаров был председателем правительства Свердловской области.

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Руководитель Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров переизбран на пост председателя совета ректоров вузов Свердловской области на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Заместителями председателя выбрали ректоров Уральского государственного юридического университета Владимира Бублика и Уральского государственного экономического университета Якова Силина. Третьими замом назначена глава Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. Кокшаров получил должность председателя совета ректоров свердловских вузов в 2013 году. Пост руководителя УрФУ он занял в 2010 году, а через десять лет был переназначен. С 2007 по 2009 годы Виктор Кокшаров был председателем правительства Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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