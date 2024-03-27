27 марта 2024

В Пермском крае выросла стоимость бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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С 18 по 24 марта в Пермском крае подорожал бензин Фото:

На пермских заправках стоимость бензина марки АИ-95 выросла на семь копеек. Рост был замечен с 18 по 24 марта. Такие данные приводит Росстат на официальном сайте ведомства.

«За период с 18 по 24 марта стоимость бензина марки АИ-95 выросла с 55,17 до 55,24 руб. также увеличилась стоимость дизельного топлива, сейчас она составляет 65,35 руб», — говорится на сайте Росстата.

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-98 на пермских заправках за последние три недели не изменилась. Топливо в Пермском крае до сих пор остается самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа.

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На пермских заправках стоимость бензина марки АИ-95 выросла на семь копеек. Рост был замечен с 18 по 24 марта. Такие данные приводит Росстат на официальном сайте ведомства. «За период с 18 по 24 марта стоимость бензина марки АИ-95 выросла с 55,17 до 55,24 руб. также увеличилась стоимость дизельного топлива, сейчас она составляет 65,35 руб», — говорится на сайте Росстата. Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-98 на пермских заправках за последние три недели не изменилась. Топливо в Пермском крае до сих пор остается самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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