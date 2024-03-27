В Пермском крае выросла стоимость бензина

С 18 по 24 марта в Пермском крае подорожал бензин
На пермских заправках стоимость бензина марки АИ-95 выросла на семь копеек. Рост был замечен с 18 по 24 марта. Такие данные приводит Росстат на официальном сайте ведомства.
«За период с 18 по 24 марта стоимость бензина марки АИ-95 выросла с 55,17 до 55,24 руб. также увеличилась стоимость дизельного топлива, сейчас она составляет 65,35 руб», — говорится на сайте Росстата.
Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-98 на пермских заправках за последние три недели не изменилась. Топливо в Пермском крае до сих пор остается самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.