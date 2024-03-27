Каршеринг стал популярным среди свердловчан старше 56 лет

Свердловчане старше 56 лет стали чаще пользоваться каршерингом. Чаще всего такой услугой жители региона интересуются в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Такими данными за 2023 год с URA.RU поделились аналитики Yota.
«Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (45%). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 56+ лет стало больше на 20%, а среди среднеуральцев 46-55 лет интересующихся сервисом стало на 7% больше», — рассказали в пресс-службе. При этом чаще всего арендуют машину мужчины — это около 72%.
Наибольшей популярностью у россиян пользуется сервис каршеринга «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Количество пользователей выросло у «РентРайд (+47%) и BelkaCar (+40%).
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