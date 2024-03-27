27 марта 2024

Каршеринг стал популярным среди свердловчан старше 56 лет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайский агрегатор такси Didi. Екатеринбург, телефон, смартфон, заказ такси, каршеринг, аренда автомобиля, смартфон в руке, блабла кар, blabla car
72% пользователей каршеринга — мужчины Фото:

Свердловчане старше 56 лет стали чаще пользоваться каршерингом. Чаще всего такой услугой жители региона интересуются в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Такими данными за 2023 год с URA.RU поделились аналитики Yota.

«Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (45%). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 56+ лет стало больше на 20%, а среди среднеуральцев 46-55 лет интересующихся сервисом стало на 7% больше», — рассказали в пресс-службе. При этом чаще всего арендуют машину мужчины — это около 72%.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется сервис каршеринга «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Количество пользователей выросло у «РентРайд (+47%) и BelkaCar (+40%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчане старше 56 лет стали чаще пользоваться каршерингом. Чаще всего такой услугой жители региона интересуются в поездках по Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Такими данными за 2023 год с URA.RU поделились аналитики Yota. «Около половины пользователей каршеринга — это абоненты в возрасте 26-35 лет (45%). Однако в 2023 году существенный рост показала взрослая аудитория — пользователей 56+ лет стало больше на 20%, а среди среднеуральцев 46-55 лет интересующихся сервисом стало на 7% больше», — рассказали в пресс-службе. При этом чаще всего арендуют машину мужчины — это около 72%. Наибольшей популярностью у россиян пользуется сервис каршеринга «Яндекс Драйв» — за год его аудитория увеличилась на 56%. Количество пользователей выросло у «РентРайд (+47%) и BelkaCar (+40%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...