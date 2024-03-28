Попавшему под трамвай челябинцу ампутировали ногу

Врачи пытаются спасти вторую ногу пациента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске попавшему под трамвай 44-летнему мужчине хирурги произвели ампутацию поврежденной ноги. Сохранение второй конечности пока находится под вопросом, сообщил URA.RU источник в медицинской сфере.

«Мужчине произвели ампутацию одной ноги. Вторая пока под вопросом, сильные повреждения», — сообщил URA.RU источник.

По данным ГИБДД по Челябинску, ДТП произошло 27 марта в 22:24 часов. За рулем трамвая №5 была женщина 1974 года рождения. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу возле железнодорожного вокзала.