Попавшему под трамвай челябинцу ампутировали ногу

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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, хирург
Врачи пытаются спасти вторую ногу пациента Фото:

В Челябинске попавшему под трамвай 44-летнему мужчине хирурги произвели ампутацию поврежденной ноги. Сохранение второй конечности пока находится под вопросом, сообщил URA.RU источник в медицинской сфере.

«Мужчине произвели ампутацию одной ноги. Вторая пока под вопросом, сильные повреждения», — сообщил URA.RU источник.

По данным ГИБДД по Челябинску, ДТП произошло 27 марта в 22:24 часов. За рулем трамвая №5 была женщина 1974 года рождения. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу возле железнодорожного вокзала.

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В Челябинске попавшему под трамвай 44-летнему мужчине хирурги произвели ампутацию поврежденной ноги. Сохранение второй конечности пока находится под вопросом, сообщил URA.RU источник в медицинской сфере. «Мужчине произвели ампутацию одной ноги. Вторая пока под вопросом, сильные повреждения», — сообщил URA.RU источник. По данным ГИБДД по Челябинску, ДТП произошло 27 марта в 22:24 часов. За рулем трамвая №5 была женщина 1974 года рождения. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу возле железнодорожного вокзала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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