Попавшему под трамвай челябинцу ампутировали ногу

Врачи пытаются спасти вторую ногу пациента
В Челябинске попавшему под трамвай 44-летнему мужчине хирурги произвели ампутацию поврежденной ноги. Сохранение второй конечности пока находится под вопросом, сообщил URA.RU источник в медицинской сфере.
«Мужчине произвели ампутацию одной ноги. Вторая пока под вопросом, сильные повреждения», — сообщил URA.RU источник.
По данным ГИБДД по Челябинску, ДТП произошло 27 марта в 22:24 часов. За рулем трамвая №5 была женщина 1974 года рождения. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу возле железнодорожного вокзала.
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