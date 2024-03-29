Чистая прибыль Челябинского цинкового завода выросла в три раза

Цинковый завод за год утроил чистую прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чистая прибыль Челябинского цинкового завода в 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличилась в три раза. Как следует из данных отчетности, показатель достиг отметки в 15,089 млрд рублей.

«Чистая прибыль в 2023 году — 15,089 млрд рублей. Чистая прибыль в 2022 году — 4,587 млрд рублей», — отмечено в отчете о финрезультатах.

Согласно данным отчета, рентабельность продукции выросла до 39,3% при том, что годом ранее она составляла 31,5%. Значительный рост продемонстрировала отдача от активов. Их рентабельность достигла 26,1%. Год назад показатель был равен 12,2%. Наблюдалось более чем двукратное увеличение индикатора. На результатах отразилось то, что при росте поступлений себестоимость производства не только не выросла, но и сократилась на 540 млн рублей: с 25,1 млрд до 24,6 млрд рублей.

На итогах в значительной степени сказалось получение прибыли от участия в других организациях. Если прибыль от продаж возросла лишь на 1,4 млрд рублей (на 27,5%), то участие в других обществах принесло несоизмеримый многократный рост, составивший 6589 раз (с 2,2 млн рублей до 14,2 млрд рублей). Данные баланса подтвердили факт финансовых вложений, которые за год увеличились практически на 16 млрд рублей. Прочие доходы снизились на 509,5 млн рублей, а прочие расходы стремительно выросли — на 4,54 млрд рублей. Налог на прибыль уплачен соразмерно годовым данным (чуть более миллиарда рублей). В 4,72 раза вырос инвестиционный налоговый вычет (до 395,9 млн рублей).

Изменения в отчетности отразили выбытие ликвидированной дочерней компании Nova Holding AG (Швейцария). В качестве ликвидационных выплат получена доля в уставном капитале ТОО «Nova-Цинк». Стоимость доли составила 14,2 млрд рублей. Также отражен вклад в имущество дочерней компании АО «Сибирь-Полиметаллы» на 5,5 млрд рублей. Вливания в «дочку» понадобились для поддержания текущей деятельности.

Как следует из данных формы отчетности № 1, полученная прибыль на конец года осталась нераспределенной. Завод нарастил обязательства. Долгосрочные увеличились в 2,3 раза, рост краткосрочных обеспечен в размере 1,7 раза. Последние в структуре пассивов преобладали (10,08 млрд рублей против 1,8 млрд рублей). Основная доля кредиторской задолженности пришлась на поставщиков и прочих партнеров.

Согласно заявленным видам деятельности, завод производит цинк, драгметаллы и другие цветные металлы. Имеется ряд лицензий, в том числе на пользование недрами и использованию источников ионизирующего излучения. Гендиректором компании является депутат заксобрания Павел Избрехт. Завод входит в структуру Уральской горно-металлургической компании.