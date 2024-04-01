Гладков сообщил о девятерых пострадавших в ходе обстрела Белгородской области

01 апреля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

В результате удара по Белгородской области пострадали девять человек, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В результате атаки на Белгородскую область пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, девять человек пострадали», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки и сквозным ранением стопы. У его дочери — баротравма, они были доставлены в областную клиническую больницу. По словам Гладкова, остальные семь человек доставлены в больницу с осколочными ранениями и баротравмами. Им оказывается необходимая помощь, заключил он. Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры. Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки на Белгородскую область пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, девять человек пострадали», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки и сквозным ранением стопы. У его дочери — баротравма, они были доставлены в областную клиническую больницу. По словам Гладкова, остальные семь человек доставлены в больницу с осколочными ранениями и баротравмами. Им оказывается необходимая помощь, заключил он. Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры. Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу.