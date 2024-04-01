Гладков сообщил о девятерых пострадавших в ходе обстрела Белгородской области

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Белгород
В результате удара по Белгородской области пострадали девять человек, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате атаки на Белгородскую область пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, девять человек пострадали», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки и сквозным ранением стопы. У его дочери — баротравма, они были доставлены в областную клиническую больницу.

По словам Гладкова, остальные семь человек доставлены в больницу с осколочными ранениями и баротравмами. Им оказывается необходимая помощь, заключил он.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры. Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу.

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В результате атаки на Белгородскую область пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, девять человек пострадали», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки и сквозным ранением стопы. У его дочери — баротравма, они были доставлены в областную клиническую больницу. По словам Гладкова, остальные семь человек доставлены в больницу с осколочными ранениями и баротравмами. Им оказывается необходимая помощь, заключил он. Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Удар пришелся по району Харгоры. Всего было выпущено от восьми до 10 ракет по городу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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