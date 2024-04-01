Общество По Екатеринбургу едет военная техника. Фото, видео 02 апреля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 + Технику сопровождают сотрудники ГИБДД и МЧС Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Вторчермета проехала военная техника в рамках репетиции парада, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Технику заметили на улице Новосибирская, о временном перекрытии которой ранее сообщало агентство. Ситуацию на дороге контролируют инспекторы ГИБДД, которые вместе с МЧС сопровождают военнослужащих. Также вдоль дороги выстроены сотрудники военной полиции. Репетиции пройдут 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 14:00. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в районе Вторчермета проехала военная техника в рамках репетиции парада, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Технику заметили на улице Новосибирская, о временном перекрытии которой ранее сообщало агентство. Ситуацию на дороге контролируют инспекторы ГИБДД, которые вместе с МЧС сопровождают военнослужащих. Также вдоль дороги выстроены сотрудники военной полиции. Репетиции пройдут 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 14:00. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям