В Екатеринбурге в районе Вторчермета проехала военная техника в рамках репетиции парада, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Технику заметили на улице Новосибирская, о временном перекрытии которой ранее сообщало агентство. Ситуацию на дороге контролируют инспекторы ГИБДД, которые вместе с МЧС сопровождают военнослужащих. Также вдоль дороги выстроены сотрудники военной полиции.
Репетиции пройдут 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 14:00. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий.
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