01 апреля 2024

По Екатеринбургу едет военная техника. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, колонна военной техники, танк т-72, сбойка
Технику сопровождают сотрудники ГИБДД и МЧС Фото:

В Екатеринбурге в районе Вторчермета проехала военная техника в рамках репетиции парада, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Технику заметили на улице Новосибирская, о временном перекрытии которой ранее сообщало агентство. Ситуацию на дороге контролируют инспекторы ГИБДД, которые вместе с МЧС сопровождают военнослужащих. Также вдоль дороги выстроены сотрудники военной полиции.

Репетиции пройдут 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 14:00. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий.

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В Екатеринбурге в районе Вторчермета проехала военная техника в рамках репетиции парада, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Технику заметили на улице Новосибирская, о временном перекрытии которой ранее сообщало агентство. Ситуацию на дороге контролируют инспекторы ГИБДД, которые вместе с МЧС сопровождают военнослужащих. Также вдоль дороги выстроены сотрудники военной полиции. Репетиции пройдут 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 14:00. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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