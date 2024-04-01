Общество В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за военных В Екатеринбурге перекрыли улицы из-за репетиции парада Победы 02 апреля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 + В уральской столице стартовала репетиция парада Победы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в связи с репетицией парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перекрыли улицы. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На улице 2-я Новосибирская ограничено движение транспорта, проезд полностью перекрыт. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на месте», — делятся читатели агентства. Ранее администрация Екатеринбурга информировала о том, что из-за репетиций парада Победы временно перекроют некоторые улицы. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в связи с репетицией парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перекрыли улицы. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На улице 2-я Новосибирская ограничено движение транспорта, проезд полностью перекрыт. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на месте», — делятся читатели агентства. Ранее администрация Екатеринбурга информировала о том, что из-за репетиций парада Победы временно перекроют некоторые улицы. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям