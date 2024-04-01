В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за военных

В Екатеринбурге в связи с репетицией парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перекрыли улицы. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«На улице 2-я Новосибирская ограничено движение транспорта, проезд полностью перекрыт. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на месте», — делятся читатели агентства.
Ранее администрация Екатеринбурга информировала о том, что из-за репетиций парада Победы временно перекроют некоторые улицы. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий.
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