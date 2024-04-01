01 апреля 2024

В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за военных

В Екатеринбурге перекрыли улицы из-за репетиции парада Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, парад победы, репетиция парада, город екатеринбург, 75лет победы
В уральской столице стартовала репетиция парада Победы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в связи с репетицией парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перекрыли улицы. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На улице 2-я Новосибирская ограничено движение транспорта, проезд полностью перекрыт. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на месте», — делятся читатели агентства.

Ранее администрация Екатеринбурга информировала о том, что из-за репетиций парада Победы временно перекроют некоторые улицы. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий.

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В Екатеринбурге в связи с репетицией парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перекрыли улицы. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На улице 2-я Новосибирская ограничено движение транспорта, проезд полностью перекрыт. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на месте», — делятся читатели агентства. Ранее администрация Екатеринбурга информировала о том, что из-за репетиций парада Победы временно перекроют некоторые улицы. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. Временные знаки и изменения в режиме работы светофоров будут введены для обеспечения безопасности и организации мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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