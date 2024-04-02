В мире Украина CNN: Украина координирует маршрут дронов при помощи Запада для атак по РФ 02 апреля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 + Украина прокладывает маршруты для дронов, совместно со странами Запада, передает CNN Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam Украина в своих атаках по России координирует маршрут своих дронов при помощи западных союзников. Также Киев использует продвинутые беспилотники с внедрением искусственного интеллекта. Это позволяет БПЛА самим прокладывать наиболее эффективные маршруты, избегая помех. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Украина вместе с союзниками заранее прорабатывает планы полетов беспилотников, атакующих объекты в России. <…> Атаки стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму ИИ», — передают журналисты канала, ссылаясь на украинские источники. Отмечается, что искусственный интеллект в дронах позволяет тем самостоятельно корректировать маршруты, избегая помех. «Полеты определяются заранее с нашими союзниками и летающие аппараты следуют плану полета», — уточнили представители Украины. Украина периодические атакует российские территории при помощи беспилотников. Причем — не только приграничные. Впервые с начала СВО беспилотники атаковали республику Татарстан. Как рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, у Киева на вооружении сейчас около миллиона дронов. Специалист регулярно изучает трофейные украинские дроны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина в своих атаках по России координирует маршрут своих дронов при помощи западных союзников. Также Киев использует продвинутые беспилотники с внедрением искусственного интеллекта. Это позволяет БПЛА самим прокладывать наиболее эффективные маршруты, избегая помех. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Украина вместе с союзниками заранее прорабатывает планы полетов беспилотников, атакующих объекты в России. <…> Атаки стали возможными благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму ИИ», — передают журналисты канала, ссылаясь на украинские источники. Отмечается, что искусственный интеллект в дронах позволяет тем самостоятельно корректировать маршруты, избегая помех. «Полеты определяются заранее с нашими союзниками и летающие аппараты следуют плану полета», — уточнили представители Украины. Украина периодические атакует российские территории при помощи беспилотников. Причем — не только приграничные. Впервые с начала СВО беспилотники атаковали республику Татарстан. Как рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, у Киева на вооружении сейчас около миллиона дронов. Специалист регулярно изучает трофейные украинские дроны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям