Эксперт заявил, что Украина создала миллион беспилотников против РФ

Гендиректор ЦКБР: у ВСУ до миллиона дронов, однако есть проблемы с их подвозом

01 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кузякин рассказал, что большое количество дронов у ВСУ не играет решающую роль Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У ВСУ около миллиона FPV-дронов, однако украинская армия имеет проблемы с доставкой беспилотников на фронт и подготовкой расчетов. Об этом рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин. «Что касается противника, то ВСУ на миллион дронов (или близкому значению) вышли, это свершившийся факт. Такие объемы позволяют им не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений», — рассказал РИА Новости Дмитрий Кузякин. По его словам, большое количество произведенных беспилотников создали проблемы для армии Украины. Киев не решил проблему с подвозом дронов и обучением расчетов. Ранее Кузякин заявил, что украинцы стали использовать для производства дронов аккумуляторы и сплавы из марсианской программы NASA. Однако они все также уязвимы перед российской армией. По словам эксперта, изучение трофейных дронов позволяет собрать много полезной информации, которую потом можно использовать против ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У ВСУ около миллиона FPV-дронов, однако украинская армия имеет проблемы с доставкой беспилотников на фронт и подготовкой расчетов. Об этом рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин. «Что касается противника, то ВСУ на миллион дронов (или близкому значению) вышли, это свершившийся факт. Такие объемы позволяют им не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений», — рассказал РИА Новости Дмитрий Кузякин. По его словам, большое количество произведенных беспилотников создали проблемы для армии Украины. Киев не решил проблему с подвозом дронов и обучением расчетов. Ранее Кузякин заявил, что украинцы стали использовать для производства дронов аккумуляторы и сплавы из марсианской программы NASA. Однако они все также уязвимы перед российской армией. По словам эксперта, изучение трофейных дронов позволяет собрать много полезной информации, которую потом можно использовать против ВСУ.