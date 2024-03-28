28 марта 2024

Жительница ХМАО сбежала от убийцы, который на ее глазах зарезал приятеля

В ХМАО мужчина получил 12,9 лет колонии за убийство и угрозу убийством
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Югорчанке удалось сбежать от убийцы Фото:

В Белоярском (ХМАО) женщина смогла сбежать от убийцы, который на ее глазах зарезал приятеля и хотел разделаться с ней. Югорчанин за свои преступления был приговорен к 12,9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

«В ходе ссоры с приятелем, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина взял в руки нож и нанес ему удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления», — сообщили в надзорном ведомстве.

Затем осужденный погнался с ножом за женщиной угрожая убить и ее, но ей удалось сбежать. Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил мужчине наказание 12 лет и девять месяцев лишения свободы по статьям по статьям 105 УК РФ «убийство» и 119 УК РФ «угроза убийством».

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО убила мужа отбойным молотком. Сургутянка также нанесла супругу 18 ножевых ранений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоярском (ХМАО) женщина смогла сбежать от убийцы, который на ее глазах зарезал приятеля и хотел разделаться с ней. Югорчанин за свои преступления был приговорен к 12,9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО. «В ходе ссоры с приятелем, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина взял в руки нож и нанес ему удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления», — сообщили в надзорном ведомстве. Затем осужденный погнался с ножом за женщиной угрожая убить и ее, но ей удалось сбежать. Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил мужчине наказание 12 лет и девять месяцев лишения свободы по статьям по статьям 105 УК РФ «убийство» и 119 УК РФ «угроза убийством». Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО убила мужа отбойным молотком. Сургутянка также нанесла супругу 18 ножевых ранений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...