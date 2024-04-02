В УрФО уменьшилось количество грабежей почти на четверть

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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Всего в УрФО 1,7 миллиона раз нарушили закон Фото:

В Уральском федеральном округе в 2023 году было совершено 1,7 миллиона правонарушений (-0,7%). Из этого следует, что на 24% уменьшилось количество грабежей, на 14% — разбойных нападений, на 11,5% — убийств и покушений. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО.

«Совместно с региональными властями нужно проанализировать каждую цифру и принять соответствующие решения. Вплоть до кадровых. Прошу акцентировать внимание на профилактике и противодействии преступлений с использованием цифровых технологий», — сказал полпред Владимир Якушев. Он пояснил, что экономить на безопасности людей недопустимо.

Силовики отметили рост преступлений, связанных с наркотиками. Число случаев с незаконным оборотом запрещенных веществ увеличилось на 7,9%. В регионах УрФО за год было изъято более 1,1 тонны наркотиков.

В полиции Екатеринбурга привели свою статистику правонарушений за 2023 год, в которой на 26% снизился уровень уличной преступности. За данный промежуток в уральской столице оштрафовали 43 тысячи человек на общую сумму 32,2 миллиона рублей.

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В Уральском федеральном округе в 2023 году было совершено 1,7 миллиона правонарушений (-0,7%). Из этого следует, что на 24% уменьшилось количество грабежей, на 14% — разбойных нападений, на 11,5% — убийств и покушений. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО. «Совместно с региональными властями нужно проанализировать каждую цифру и принять соответствующие решения. Вплоть до кадровых. Прошу акцентировать внимание на профилактике и противодействии преступлений с использованием цифровых технологий», — сказал полпред Владимир Якушев. Он пояснил, что экономить на безопасности людей недопустимо. Силовики отметили рост преступлений, связанных с наркотиками. Число случаев с незаконным оборотом запрещенных веществ увеличилось на 7,9%. В регионах УрФО за год было изъято более 1,1 тонны наркотиков. В полиции Екатеринбурга привели свою статистику правонарушений за 2023 год, в которой на 26% снизился уровень уличной преступности. За данный промежуток в уральской столице оштрафовали 43 тысячи человек на общую сумму 32,2 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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