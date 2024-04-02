В УрФО уменьшилось количество грабежей почти на четверть

02 апреля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Всего в УрФО 1,7 миллиона раз нарушили закон Фото: Илья Московец © URA.RU В Уральском федеральном округе в 2023 году было совершено 1,7 миллиона правонарушений (-0,7%). Из этого следует, что на 24% уменьшилось количество грабежей, на 14% — разбойных нападений, на 11,5% — убийств и покушений. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО. «Совместно с региональными властями нужно проанализировать каждую цифру и принять соответствующие решения. Вплоть до кадровых. Прошу акцентировать внимание на профилактике и противодействии преступлений с использованием цифровых технологий», — сказал полпред Владимир Якушев. Он пояснил, что экономить на безопасности людей недопустимо. Силовики отметили рост преступлений, связанных с наркотиками. Число случаев с незаконным оборотом запрещенных веществ увеличилось на 7,9%. В регионах УрФО за год было изъято более 1,1 тонны наркотиков. В полиции Екатеринбурга привели свою статистику правонарушений за 2023 год, в которой на 26% снизился уровень уличной преступности. За данный промежуток в уральской столице оштрафовали 43 тысячи человек на общую сумму 32,2 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском федеральном округе в 2023 году было совершено 1,7 миллиона правонарушений (-0,7%). Из этого следует, что на 24% уменьшилось количество грабежей, на 14% — разбойных нападений, на 11,5% — убийств и покушений. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО. «Совместно с региональными властями нужно проанализировать каждую цифру и принять соответствующие решения. Вплоть до кадровых. Прошу акцентировать внимание на профилактике и противодействии преступлений с использованием цифровых технологий», — сказал полпред Владимир Якушев. Он пояснил, что экономить на безопасности людей недопустимо. Силовики отметили рост преступлений, связанных с наркотиками. Число случаев с незаконным оборотом запрещенных веществ увеличилось на 7,9%. В регионах УрФО за год было изъято более 1,1 тонны наркотиков. В полиции Екатеринбурга привели свою статистику правонарушений за 2023 год, в которой на 26% снизился уровень уличной преступности. За данный промежуток в уральской столице оштрафовали 43 тысячи человек на общую сумму 32,2 миллиона рублей.