Свердловского таксиста, убившего своего знакомого, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Власова обвинили в двух статьях УК РФ Фото:

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга 20 марта приговорил таксиста Владимира Власов, который убил своего знакомого, к семи годам колонии строго режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

«По четвертой части статьи 111 УК РФ ему назначено 6,5 лет колонии строгого режима. По части первой статьи 222 УК РФ — шесть месяцев ограничения свободы. По совокупности наказаний Власову назначено семь лет колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Мужчина находился под домашним арестом, но уже сейчас меру пресечения изменили на взятие под стражу.

Инцидент произошел в начале мая 2023 года. Горожане заметили труп возле железнодорожного вокзала, к месту приехали силовики из линейного отдела транспортной полиции. После задержания полицейские установили, что убийство произошло после того, как Власов договорился со знакомым о встрече.

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Железнодорожный райсуд Екатеринбурга 20 марта приговорил таксиста Владимира Власов, который убил своего знакомого, к семи годам колонии строго режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда. «По четвертой части статьи 111 УК РФ ему назначено 6,5 лет колонии строгого режима. По части первой статьи 222 УК РФ — шесть месяцев ограничения свободы. По совокупности наказаний Власову назначено семь лет колонии строгого режима», — сказано в сообщении. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Мужчина находился под домашним арестом, но уже сейчас меру пресечения изменили на взятие под стражу. Инцидент произошел в начале мая 2023 года. Горожане заметили труп возле железнодорожного вокзала, к месту приехали силовики из линейного отдела транспортной полиции. После задержания полицейские установили, что убийство произошло после того, как Власов договорился со знакомым о встрече.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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