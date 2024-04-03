Свердловского таксиста, убившего своего знакомого, отправили в колонию

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга 20 марта приговорил таксиста Владимира Власов, который убил своего знакомого, к семи годам колонии строго режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.
«По четвертой части статьи 111 УК РФ ему назначено 6,5 лет колонии строгого режима. По части первой статьи 222 УК РФ — шесть месяцев ограничения свободы. По совокупности наказаний Власову назначено семь лет колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Мужчина находился под домашним арестом, но уже сейчас меру пресечения изменили на взятие под стражу.
Инцидент произошел в начале мая 2023 года. Горожане заметили труп возле железнодорожного вокзала, к месту приехали силовики из линейного отдела транспортной полиции. После задержания полицейские установили, что убийство произошло после того, как Власов договорился со знакомым о встрече.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!