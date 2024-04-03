Свердловского таксиста, убившего своего знакомого, отправили в колонию

03 апреля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Власова обвинили в двух статьях УК РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Железнодорожный райсуд Екатеринбурга 20 марта приговорил таксиста Владимира Власов, который убил своего знакомого, к семи годам колонии строго режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда. «По четвертой части статьи 111 УК РФ ему назначено 6,5 лет колонии строгого режима. По части первой статьи 222 УК РФ — шесть месяцев ограничения свободы. По совокупности наказаний Власову назначено семь лет колонии строгого режима», — сказано в сообщении. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Мужчина находился под домашним арестом, но уже сейчас меру пресечения изменили на взятие под стражу. Инцидент произошел в начале мая 2023 года. Горожане заметили труп возле железнодорожного вокзала, к месту приехали силовики из линейного отдела транспортной полиции. После задержания полицейские установили, что убийство произошло после того, как Власов договорился со знакомым о встрече. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга 20 марта приговорил таксиста Владимира Власов, который убил своего знакомого, к семи годам колонии строго режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда. «По четвертой части статьи 111 УК РФ ему назначено 6,5 лет колонии строгого режима. По части первой статьи 222 УК РФ — шесть месяцев ограничения свободы. По совокупности наказаний Власову назначено семь лет колонии строгого режима», — сказано в сообщении. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Мужчина находился под домашним арестом, но уже сейчас меру пресечения изменили на взятие под стражу. Инцидент произошел в начале мая 2023 года. Горожане заметили труп возле железнодорожного вокзала, к месту приехали силовики из линейного отдела транспортной полиции. После задержания полицейские установили, что убийство произошло после того, как Власов договорился со знакомым о встрече.