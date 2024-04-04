В Варненском районе продлили ограничение движения транспорта из-за паводка

04 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Дороги в Варненском районе еще затоплены Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В варненском районе Челябинской области продлили ограничение движения из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «До 9:00 часов 5 апреля 2024 по местному времени продлено временное ограничение движения в Варненском районе. В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий на 80 км автодороги „Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды“ вводится временное ограничение движения», — уточнили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений. Сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Ограничения вводились с 3 по 4 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В варненском районе Челябинской области продлили ограничение движения из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «До 9:00 часов 5 апреля 2024 по местному времени продлено временное ограничение движения в Варненском районе. В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий на 80 км автодороги „Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды“ вводится временное ограничение движения», — уточнили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений. Сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Ограничения вводились с 3 по 4 марта.