В Варненском районе продлили ограничение движения транспорта из-за паводка

В варненском районе Челябинской области продлили ограничение движения из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«До 9:00 часов 5 апреля 2024 по местному времени продлено временное ограничение движения в Варненском районе. В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий на 80 км автодороги „Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды“ вводится временное ограничение движения», — уточнили в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений. Сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Ограничения вводились с 3 по 4 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!