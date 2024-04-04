В Варненском районе продлили ограничение движения транспорта из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, затопленные дома, наводнение
Дороги в Варненском районе еще затоплены Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В варненском районе Челябинской области продлили ограничение движения из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«До 9:00 часов 5 апреля 2024 по местному времени продлено временное ограничение движения в Варненском районе. В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий на 80 км автодороги „Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды“ вводится временное ограничение движения», — уточнили в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений. Сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Ограничения вводились с 3 по 4 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В варненском районе Челябинской области продлили ограничение движения из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «До 9:00 часов 5 апреля 2024 по местному времени продлено временное ограничение движения в Варненском районе. В связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий на 80 км автодороги „Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды“ вводится временное ограничение движения», — уточнили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений. Сотрудники ГИБДД организовали объезд затопленных участков дорог. Ограничения вводились с 3 по 4 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...