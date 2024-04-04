В суд передано дело сотрудницы РЖД, допустившей аварию с поездом Адлер — Пермь

В суд передали дело экс-сотрудницы РЖД, которая должна была развести поезд, следующий по маршруту Адлер — Пермь, с подвижным составом в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
«В Ульяновской области завершено расследование по обвинению бывшей дежурной по станции в преступной небрежности, повлекшей столкновение двух поездов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написано в telegram-канале ведомства.
Причиной аварии на железной дороге стал ложный сигнал, который сообщил поезду о свободных путях. Дежурная призналась, что выпила перед сменой. Эти данные подтвердило проведенное медосвидетельствование. В результате столкновения локомотива и поезда Адлер — Пермь пострадали более 20 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!