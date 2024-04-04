В суд передано дело сотрудницы РЖД, допустившей аварию с поездом Адлер — Пермь

04 апреля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Уголовное дело рассмотрит суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В суд передали дело экс-сотрудницы РЖД, которая должна была развести поезд, следующий по маршруту Адлер — Пермь, с подвижным составом в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. «В Ульяновской области завершено расследование по обвинению бывшей дежурной по станции в преступной небрежности, повлекшей столкновение двух поездов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написано в telegram-канале ведомства. Причиной аварии на железной дороге стал ложный сигнал, который сообщил поезду о свободных путях. Дежурная призналась, что выпила перед сменой. Эти данные подтвердило проведенное медосвидетельствование. В результате столкновения локомотива и поезда Адлер — Пермь пострадали более 20 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суд передали дело экс-сотрудницы РЖД, которая должна была развести поезд, следующий по маршруту Адлер — Пермь, с подвижным составом в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. «В Ульяновской области завершено расследование по обвинению бывшей дежурной по станции в преступной небрежности, повлекшей столкновение двух поездов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написано в telegram-канале ведомства. Причиной аварии на железной дороге стал ложный сигнал, который сообщил поезду о свободных путях. Дежурная призналась, что выпила перед сменой. Эти данные подтвердило проведенное медосвидетельствование. В результате столкновения локомотива и поезда Адлер — Пермь пострадали более 20 человек.