В суд передано дело сотрудницы РЖД, допустившей аварию с поездом Адлер — Пермь

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Уголовное дело рассмотрит суд Фото:

В суд передали дело экс-сотрудницы РЖД, которая должна была развести поезд, следующий по маршруту Адлер — Пермь, с подвижным составом в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«В Ульяновской области завершено расследование по обвинению бывшей дежурной по станции в преступной небрежности, повлекшей столкновение двух поездов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написано в telegram-канале ведомства.

Причиной аварии на железной дороге стал ложный сигнал, который сообщил поезду о свободных путях. Дежурная призналась, что выпила перед сменой. Эти данные подтвердило проведенное медосвидетельствование. В результате столкновения локомотива и поезда Адлер — Пермь пострадали более 20 человек.

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В суд передали дело экс-сотрудницы РЖД, которая должна была развести поезд, следующий по маршруту Адлер — Пермь, с подвижным составом в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. «В Ульяновской области завершено расследование по обвинению бывшей дежурной по станции в преступной небрежности, повлекшей столкновение двух поездов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написано в telegram-канале ведомства. Причиной аварии на железной дороге стал ложный сигнал, который сообщил поезду о свободных путях. Дежурная призналась, что выпила перед сменой. Эти данные подтвердило проведенное медосвидетельствование. В результате столкновения локомотива и поезда Адлер — Пермь пострадали более 20 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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