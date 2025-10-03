Перед Красавинским мостом в Перми скопилась большая пробка

Перед Красавинским мостом в Перми скопилась большая пробка из-за аварии
Автобусы следуют с опозданием
Перед Красавинским мостом, на выезде из Закамска в левобережную часть Перми, образовалась значительная автомобильная пробка. Ее протяженность составляет несколько километров.

«Причиной затора стало ДТП. У начала моста столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало», — сообщает ряд telegram-каналов. 

В департаменте транспорта администрации Перми проинформировали, что автобусы маршрута №80 задерживаются более чем на 15 минут, что связано с осложненной дорожной обстановкой в районе Красавинского моста. URA.RU направило запрос ГИБДД по Перми. Ответ ожидается. 

