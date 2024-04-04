Суд оставил без движения иск челябинского села к компании миллиардера Струкова

05 апреля 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

От компании Струкова требуют обезопасить плотину на реке Курасан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения иск администрации Краснинского поселения Верхнеуральского района к холдингу «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которым владеет депутат ЗСО Константин Струков. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Селяне требуют от ЮГК обезопасить плотину на реке Курасан. «Истцом не представлен весь необходимый перечень документов. Арбитражный суд считает возможным предоставить истцу дополнительную возможность устранить указанные судом недостатки. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь суд постановил: установить новый срок оставления искового заявления без движения», — говорится в решении суда. Власти села должны до 6 мая собрать необходимые документы, чтобы заявление приняли к производству и судебный процесс был запущен. ЮГК является ответчиком как собственник двух земельных участков, на которой располагается плотина. Общая площадь участков составляет 2,3 млн кв метров. Причем один из них относится к землям сельхозназначения, другой, больший, — к землям промышленности, энергетики, транспорта и других видов деятельности. Поскольку нормы, на основании которых власти поселка обратились в суд, не указаны, перечень приложенных документов отсутствует. Администрация поселка Краснинского просят холдинг ЮГК Струкова проследить за плотинами на реке Курасан до момента, пока их не признали бесхозяйными. По словам главы администрации поселения Галины Силантьевой, плотины представляют собой земляные насыпи. Местные власти хотят выяснить, представляют ли они из себя экологическую опасность. Жители опасаются, что плотины со временем может промыть вода. Никаких приспособлений для ее сдерживания насыпи не имеют. Как уточнила URA.RU Силантьева, река носит название Сухой Курасан и в теплое время года пересыхала. Построенные в 60-х годах 20 века гидротехнические сооружения (ГТС) сделали, чтобы задержать воду для водопоя скота. Часть плотин находится на территории ЮГК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения иск администрации Краснинского поселения Верхнеуральского района к холдингу «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которым владеет депутат ЗСО Константин Струков. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Селяне требуют от ЮГК обезопасить плотину на реке Курасан. «Истцом не представлен весь необходимый перечень документов. Арбитражный суд считает возможным предоставить истцу дополнительную возможность устранить указанные судом недостатки. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь суд постановил: установить новый срок оставления искового заявления без движения», — говорится в решении суда. Власти села должны до 6 мая собрать необходимые документы, чтобы заявление приняли к производству и судебный процесс был запущен. ЮГК является ответчиком как собственник двух земельных участков, на которой располагается плотина. Общая площадь участков составляет 2,3 млн кв метров. Причем один из них относится к землям сельхозназначения, другой, больший, — к землям промышленности, энергетики, транспорта и других видов деятельности. Поскольку нормы, на основании которых власти поселка обратились в суд, не указаны, перечень приложенных документов отсутствует. Администрация поселка Краснинского просят холдинг ЮГК Струкова проследить за плотинами на реке Курасан до момента, пока их не признали бесхозяйными. По словам главы администрации поселения Галины Силантьевой, плотины представляют собой земляные насыпи. Местные власти хотят выяснить, представляют ли они из себя экологическую опасность. Жители опасаются, что плотины со временем может промыть вода. Никаких приспособлений для ее сдерживания насыпи не имеют. Как уточнила URA.RU Силантьева, река носит название Сухой Курасан и в теплое время года пересыхала. Построенные в 60-х годах 20 века гидротехнические сооружения (ГТС) сделали, чтобы задержать воду для водопоя скота. Часть плотин находится на территории ЮГК.