В скандальном лицее Екатеринбурга ребенку сломали позвоночник

В екатеринбургском лицее №12 ученику пятого класса сломали позвоночник

Ребенка увезли в больницу №9 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском лицее №12 произошло серьезное ЧП: ученику пятого класса сломали позвоночник. Сейчас пострадавший ребенок находится в детской больнице №9, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Все трое упали на шею мальчика, его начало сильно трясти. Учителей рядом не было, они были на собрании. Сейчас мальчик в больнице с компрессионным переломом 3-го и 4-го позвонка», — пишет Е1.ru, ссылаясь на слова очевидца.

В департаменте образования города URA.RU подтвердили информацию о происшествии. «Медики лицея оказали ребенку своевременную помощь, на место вызвали родителей и скорую помощь. Будет проведена проверка», — отметили в профильном ведомстве.

В марте текущего года в лицее №12 произошел инцидент с участием учащихся старших классов, которые напали на 13-летнего школьника. Зачинщик драки снимал процесс избиения на камеру и заставлял школьника извиняться. Мать пострадавшего подростка тогда обратилась в полицию.

В 2022 году лицей оказался в центре внимания из-за скандала, связанного с необычными танцами на последнем звонке. Telegram-канал «УралLIVE», подконтрольный телеведущему Владимиру Соловьеву, указал на признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация), что вызвало широкий общественный резонанс. Спустя некоторое время после инцидента директор учебного заведения Любовь Кулева, стоявшая у руля учебного заведения многие годы, уволилась. Вся информация о скандале собрана — в отдельном сюжете URA.RU.

*Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.