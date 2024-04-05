В скандальном лицее Екатеринбурга ребенку сломали позвоночник

В екатеринбургском лицее №12 ученику пятого класса сломали позвоночник
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, скорая медицинская помощь, скорая
Ребенка увезли в больницу №9 Фото:

В екатеринбургском лицее №12 произошло серьезное ЧП: ученику пятого класса сломали позвоночник. Сейчас пострадавший ребенок находится в детской больнице №9, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Все трое упали на шею мальчика, его начало сильно трясти. Учителей рядом не было, они были на собрании. Сейчас мальчик в больнице с компрессионным переломом 3-го и 4-го позвонка», — пишет Е1.ru, ссылаясь на слова очевидца.

В департаменте образования города URA.RU подтвердили информацию о происшествии. «Медики лицея оказали ребенку своевременную помощь, на место вызвали родителей и скорую помощь. Будет проведена проверка», — отметили в профильном ведомстве.

В марте текущего года в лицее №12 произошел инцидент с участием учащихся старших классов, которые напали на 13-летнего школьника. Зачинщик драки снимал процесс избиения на камеру и заставлял школьника извиняться. Мать пострадавшего подростка тогда обратилась в полицию.

В 2022 году лицей оказался в центре внимания из-за скандала, связанного с необычными танцами на последнем звонке. Telegram-канал «УралLIVE», подконтрольный телеведущему Владимиру Соловьеву, указал на признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация), что вызвало широкий общественный резонанс. Спустя некоторое время после инцидента директор учебного заведения Любовь Кулева, стоявшая у руля учебного заведения многие годы, уволилась. Вся информация о скандале собрана — в отдельном сюжете URA.RU.

*Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.

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В екатеринбургском лицее №12 произошло серьезное ЧП: ученику пятого класса сломали позвоночник. Сейчас пострадавший ребенок находится в детской больнице №9, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. «Все трое упали на шею мальчика, его начало сильно трясти. Учителей рядом не было, они были на собрании. Сейчас мальчик в больнице с компрессионным переломом 3-го и 4-го позвонка», — пишет Е1.ru, ссылаясь на слова очевидца. В департаменте образования города URA.RU подтвердили информацию о происшествии. «Медики лицея оказали ребенку своевременную помощь, на место вызвали родителей и скорую помощь. Будет проведена проверка», — отметили в профильном ведомстве. В марте текущего года в лицее №12 произошел инцидент с участием учащихся старших классов, которые напали на 13-летнего школьника. Зачинщик драки снимал процесс избиения на камеру и заставлял школьника извиняться. Мать пострадавшего подростка тогда обратилась в полицию. В 2022 году лицей оказался в центре внимания из-за скандала, связанного с необычными танцами на последнем звонке. Telegram-канал «УралLIVE», подконтрольный телеведущему Владимиру Соловьеву, указал на признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация), что вызвало широкий общественный резонанс. Спустя некоторое время после инцидента директор учебного заведения Любовь Кулева, стоявшая у руля учебного заведения многие годы, уволилась. Вся информация о скандале собрана — в отдельном сюжете URA.RU. *Верховный суд Москвы признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией, запретив его на территории Российской Федерации. Это произошло 30 ноября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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