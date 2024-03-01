В Екатеринбурге подростки толпой напали на 13-летнего школьника из-за жалобы

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и степень причиненного вреда здоровью пострадавшему Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге учащиеся старших классов лицея № 12 подкараулили 13-летнего ученика и избили его за то, что мальчик рассказал, что его ранее ударил один из нападавших, заявила мама пострадавшего. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

«Вчера после школы сын шел домой и на него напали ребята со школы (12-й лицей), начали бить у подъезда, потом в подъезде, потом на улице. Избивали вначале втроем, потом впятером, и ни один прохожий не заступился», — рассказала мама пострадавшего порталу E1.RU. Она уточнила, что на ребенка могли напасть из-за того, что он рассказал в школе, как его ударил зачинщик нападения.

По словам мамы мальчика, организатор драки — старше всех остальных. Она уточнила, что он снимал процесс на камеру и заставлял школьника извиняться. Женщина уже написала заявление в полицию.

«Заявление законных представителей о причинении телесных повреждений их несовершеннолетнему сыну в ходе конфликтной ситуации с другими несовершеннолетними зарегистрировано в отделе полиции № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу в установленном законом порядке», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Сотрудники по делам несовершеннолетних территориального ОВД устанавливают обстоятельства инцидента и степень причиненного вреда здоровью.

Корреспондент URA.RU также обратился в пресс-службу Министерства образования Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.