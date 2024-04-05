Прокуратура раскрыла, как школьник сломал позвоночник в лицее Екатеринбурга

Прокуроры проверят екатеринбургский лицей, где ребенку сломали позвоночник
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников лицея Фото:

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после сообщений СМИ о том, что ученик лицея № 12 получил травму позвоночника во время перемены. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По версии прокуратуры, инцидент произошел во время перемены 4 апреля 2024 года, когда одноклассница, споткнувшись, упала на мальчика, в результате чего он получил травму позвоночника. «Правоохранительные органы запросили информацию в учреждении здравоохранения о полученных травмах подростка для установления степени тяжести вреда его здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры. В рамках проверки будет установлено, были ли соблюдены требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также своевременность оказания медицинской помощи пострадавшему ученику.

Накануне ученику пятого класса сломали позвоночник. Медики лицея оказали ребенку своевременную помощь. На место вызвали родителей и карету скорой. Пострадавшего ребенка увезли в детскую больницу №9. Департамент образования города проводит проверку.

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после сообщений СМИ о том, что ученик лицея № 12 получил травму позвоночника во время перемены. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. По версии прокуратуры, инцидент произошел во время перемены 4 апреля 2024 года, когда одноклассница, споткнувшись, упала на мальчика, в результате чего он получил травму позвоночника. «Правоохранительные органы запросили информацию в учреждении здравоохранения о полученных травмах подростка для установления степени тяжести вреда его здоровью», — сообщает пресс-служба прокуратуры. В рамках проверки будет установлено, были ли соблюдены требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также своевременность оказания медицинской помощи пострадавшему ученику. Накануне ученику пятого класса сломали позвоночник. Медики лицея оказали ребенку своевременную помощь. На место вызвали родителей и карету скорой. Пострадавшего ребенка увезли в детскую больницу №9. Департамент образования города проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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