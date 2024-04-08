Жительница Златоуста с болезнью Паркинсона станцевала в Петербурге. Фото, видео

Жительница Златоуста с болезнью Паркинсона для лечения прописалась в Москве

08 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Танцевальная реабилитация является одной из основных при болезни Паркинсона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страдающая болезнью Паркинсона жительница Златоуста (Челябинская область) Людмила Волкова с супругом Юрием Волковым приняла участие в танцевальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Как URA.RU рассказала доцент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Алла Тимофеева, реабилитация танцами является одной из основных методов для пациентов с данным заболеванием. «Танцевальная реабилитация является одним из основных направлений реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона. Занятия под ритмичную музыку позволяют людям преодолевать нарушения движения», — уточнила Тимофеева. Собеседница URA.RU сообщила, что является одной из основательниц школы для людей с болезнью Паркинсона в Санкт-Петербурге. Учреждение действует 15 лет, из которых в течение десяти лет для пациентов работает еженедельная танцевальная студия. Ежегодно людей собирают на танцевальный вечер, приурочив его к 11 апреля, Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона. «Златоуст — город небольшой, много живет пенсионеров. Многие годами не выходят из дома, болеют. Конечно, это от человека зависит. Мне здесь понравилось. Приеду домой — буду продолжать», — отметила URA.RU Волкова. Первые симптомы заболевания у жительницы появились в 2004 году. Однако невролог диагностировала хондроз и в течение четырех лет лечила от него. Однако пациентке становилось только хуже. Правильно определить заболевание помог врач из Миасса. Диагностирован он был в 2011 году. Чтобы получать необходимые лекарства, женщине пришлось получить регистрацию в Москве. Мероприятие провели накануне Всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона Фото: Михаил Волков / Центр помощи пациентам «Геном» Людмила Волкова станцевала со своим супругом Юрием Волковым Фото: Михаил Волков / Центр помощи пациентам «Геном» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страдающая болезнью Паркинсона жительница Златоуста (Челябинская область) Людмила Волкова с супругом Юрием Волковым приняла участие в танцевальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Как URA.RU рассказала доцент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Алла Тимофеева, реабилитация танцами является одной из основных методов для пациентов с данным заболеванием. «Танцевальная реабилитация является одним из основных направлений реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона. Занятия под ритмичную музыку позволяют людям преодолевать нарушения движения», — уточнила Тимофеева. Собеседница URA.RU сообщила, что является одной из основательниц школы для людей с болезнью Паркинсона в Санкт-Петербурге. Учреждение действует 15 лет, из которых в течение десяти лет для пациентов работает еженедельная танцевальная студия. Ежегодно людей собирают на танцевальный вечер, приурочив его к 11 апреля, Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона. «Златоуст — город небольшой, много живет пенсионеров. Многие годами не выходят из дома, болеют. Конечно, это от человека зависит. Мне здесь понравилось. Приеду домой — буду продолжать», — отметила URA.RU Волкова. Первые симптомы заболевания у жительницы появились в 2004 году. Однако невролог диагностировала хондроз и в течение четырех лет лечила от него. Однако пациентке становилось только хуже. Правильно определить заболевание помог врач из Миасса. Диагностирован он был в 2011 году. Чтобы получать необходимые лекарства, женщине пришлось получить регистрацию в Москве.