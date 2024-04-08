В Екатеринбурге произошла страшная авария «лоб в лоб»

В Екатеринбурге такси после аварии снесло забор и дорожный знак

09 апреля 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

В аварии «лоб в лоб» пострадала пассажирка такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на ул. Н.Островского, 7 произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого один пассажир получил травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем Geely, не предоставила преимущество в движении водителю автомашины Hyundai, что привело к столкновению и последующему повреждению ограждения и дорожного знака», — сообщили в ведомстве. Пострадавшая пассажирка была немедленно доставлена в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего ДТП. В ГИБДД напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров на перекрестках, и обязанности уступать дорогу транспорту, двигающемуся со встречного направления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на ул. Н.Островского, 7 произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого один пассажир получил травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем Geely, не предоставила преимущество в движении водителю автомашины Hyundai, что привело к столкновению и последующему повреждению ограждения и дорожного знака», — сообщили в ведомстве. Пострадавшая пассажирка была немедленно доставлена в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего ДТП. В ГИБДД напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров на перекрестках, и обязанности уступать дорогу транспорту, двигающемуся со встречного направления.