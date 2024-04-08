В Екатеринбурге произошла страшная авария «лоб в лоб»

В Екатеринбурге на ул. Н.Островского, 7 произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого один пассажир получил травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.
«Женщина, управляя автомобилем Geely, не предоставила преимущество в движении водителю автомашины Hyundai, что привело к столкновению и последующему повреждению ограждения и дорожного знака», — сообщили в ведомстве.
Пострадавшая пассажирка была немедленно доставлена в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего ДТП. В ГИБДД напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров на перекрестках, и обязанности уступать дорогу транспорту, двигающемуся со встречного направления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!