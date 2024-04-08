08 апреля 2024

В Екатеринбурге произошла страшная авария «лоб в лоб»

В Екатеринбурге такси после аварии снесло забор и дорожный знак
© Служба новостей «URA.RU»
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Форд после аварии. Челябинск, форд, автомобиль, дтп, авария
В аварии «лоб в лоб» пострадала пассажирка такси Фото:

В Екатеринбурге на ул. Н.Островского, 7 произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого один пассажир получил травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«Женщина, управляя автомобилем Geely, не предоставила преимущество в движении водителю автомашины Hyundai, что привело к столкновению и последующему повреждению ограждения и дорожного знака», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшая пассажирка была немедленно доставлена в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего ДТП. В ГИБДД напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров на перекрестках, и обязанности уступать дорогу транспорту, двигающемуся со встречного направления.

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В Екатеринбурге на ул. Н.Островского, 7 произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого один пассажир получил травмы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Женщина, управляя автомобилем Geely, не предоставила преимущество в движении водителю автомашины Hyundai, что привело к столкновению и последующему повреждению ограждения и дорожного знака», — сообщили в ведомстве. Пострадавшая пассажирка была немедленно доставлена в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего ДТП. В ГИБДД напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров на перекрестках, и обязанности уступать дорогу транспорту, двигающемуся со встречного направления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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