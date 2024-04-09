09 апреля 2024

Свердловского бойца СВО, лежащего год в коме, признали дезертиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Родственникам солдата полностью перевели его денежное довольствие Фото:

Участника спецоперации из Сухого Лога (Свердловская область) признали дезертиром в момент, когда он находился в коме в военном госпитале. Всего солдат пролежал без сознания целый год, рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению воинской части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале (в течении года), а был самовольно оставившим часть», — написал Иванов в своем telegram-канале.

По его словам, сотрудники ведомства быстро исправили ситуацию. Денежное довольствие солдата, которое не могли получить его родственники, выплачено в полном объеме.

Похожий инцидент произошел летом 2023 года. Тогда военнослужащему из Горноуральского городского округа, которого обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Как оказалось, боец находился на СВО в составе другой части.

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Участника спецоперации из Сухого Лога (Свердловская область) признали дезертиром в момент, когда он находился в коме в военном госпитале. Всего солдат пролежал без сознания целый год, рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению воинской части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале (в течении года), а был самовольно оставившим часть», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, сотрудники ведомства быстро исправили ситуацию. Денежное довольствие солдата, которое не могли получить его родственники, выплачено в полном объеме. Похожий инцидент произошел летом 2023 года. Тогда военнослужащему из Горноуральского городского округа, которого обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Как оказалось, боец находился на СВО в составе другой части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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