Свердловского бойца СВО, лежащего год в коме, признали дезертиром

10 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Родственникам солдата полностью перевели его денежное довольствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участника спецоперации из Сухого Лога (Свердловская область) признали дезертиром в момент, когда он находился в коме в военном госпитале. Всего солдат пролежал без сознания целый год, рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению воинской части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале (в течении года), а был самовольно оставившим часть», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, сотрудники ведомства быстро исправили ситуацию. Денежное довольствие солдата, которое не могли получить его родственники, выплачено в полном объеме. Похожий инцидент произошел летом 2023 года. Тогда военнослужащему из Горноуральского городского округа, которого обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Как оказалось, боец находился на СВО в составе другой части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участника спецоперации из Сухого Лога (Свердловская область) признали дезертиром в момент, когда он находился в коме в военном госпитале. Всего солдат пролежал без сознания целый год, рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению воинской части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале (в течении года), а был самовольно оставившим часть», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, сотрудники ведомства быстро исправили ситуацию. Денежное довольствие солдата, которое не могли получить его родственники, выплачено в полном объеме. Похожий инцидент произошел летом 2023 года. Тогда военнослужащему из Горноуральского городского округа, которого обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Как оказалось, боец находился на СВО в составе другой части.