Участника СВО из Свердловской области оправдали по делу об оставлении части

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Бойцу, которого обвинили по статье об оставлении части, вернули честное имя Фото:

Военнослужащему из Горноуральского городского округа (Свердловская область), которого ранее обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Выяснилось, что боец защищал Родину в составе другой части. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Бюрократическая ошибка, из-за которой участника СВО из Горноуральского городского округа признали самовольно оставившим часть, хотя он и продолжал честно защищать Родину, только в составе другой части. Следствием этой ошибки стала невыплата денежного довольствия и черное пятно на честном имени», — написал у себя в telegram-канале Иванов.

В итоге ошибку исправили, ответственных за нее наказали, участнику СВО вернули честное имя и долг по денежному довольствию. Ранее уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отмечала, что на СВО нет дезертиров из региона.

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Военнослужащему из Горноуральского городского округа (Свердловская область), которого ранее обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Выяснилось, что боец защищал Родину в составе другой части. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Бюрократическая ошибка, из-за которой участника СВО из Горноуральского городского округа признали самовольно оставившим часть, хотя он и продолжал честно защищать Родину, только в составе другой части. Следствием этой ошибки стала невыплата денежного довольствия и черное пятно на честном имени», — написал у себя в telegram-канале Иванов. В итоге ошибку исправили, ответственных за нее наказали, участнику СВО вернули честное имя и долг по денежному довольствию. Ранее уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отмечала, что на СВО нет дезертиров из региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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