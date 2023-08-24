Участника СВО из Свердловской области оправдали по делу об оставлении части

24 августа 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Бойцу, которого обвинили по статье об оставлении части, вернули честное имя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащему из Горноуральского городского округа (Свердловская область), которого ранее обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Выяснилось, что боец защищал Родину в составе другой части. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Бюрократическая ошибка, из-за которой участника СВО из Горноуральского городского округа признали самовольно оставившим часть, хотя он и продолжал честно защищать Родину, только в составе другой части. Следствием этой ошибки стала невыплата денежного довольствия и черное пятно на честном имени», — написал у себя в telegram-канале Иванов. В итоге ошибку исправили, ответственных за нее наказали, участнику СВО вернули честное имя и долг по денежному довольствию. Ранее уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отмечала, что на СВО нет дезертиров из региона.

Военнослужащему из Горноуральского городского округа (Свердловская область), которого ранее обвинили в самовольном оставлении части, вернули честное имя и денежное довольствие. Выяснилось, что боец защищал Родину в составе другой части. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. «Бюрократическая ошибка, из-за которой участника СВО из Горноуральского городского округа признали самовольно оставившим часть, хотя он и продолжал честно защищать Родину, только в составе другой части. Следствием этой ошибки стала невыплата денежного довольствия и черное пятно на честном имени», — написал у себя в telegram-канале Иванов. В итоге ошибку исправили, ответственных за нее наказали, участнику СВО вернули честное имя и долг по денежному довольствию. Ранее уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отмечала, что на СВО нет дезертиров из региона.