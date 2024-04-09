Бойца в коме, которого признали дезертиром, перевезут в Екатеринбург

10 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Мужчина был ранен год назад и попал в госпиталь, но его при этом сочли дезертиром Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдата из Сухого Лога, который год лежит в коме и которого при этом признали дезертиром, готовятся перевести из Ленинградской в Свердловскую область. В Екатеринбурге ему готовят место в одном из госпиталей, рассказал URA.RU депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Мы на связи с родственниками и руководством воинской части. Ждем сейчас документы о том, что боец уволен. Параллельно ведутся переговоры с одним из екатеринбургских госпиталей, где солдата могли бы принять в паллиативном отделении. Пока он лежит в госпитале в Пушкино», — объяснил Иванов. Солдат был мобилизован и получил ранение в голову в апреле прошлого года. С того времени он находится в коме. Его паспорт был утерян на поле боя, а без него не мог решиться вопрос с денежным довольствованием и выплатой по ранению: миграционные службы требовали, чтобы солдат лично явился на прием. Семья свердловчанина обратилась за помощью к депутату Иванову, а он, в свою очередь, к министру МВД Колокольцеву. Вопрос был мгновенно решен. Однако на этом история не закончилась. Военная прокуратура выяснила, что участник СВО не получал довольствие потому, что весь год числился как СОЧ — самовольно оставивший часть. Надзорное ведомство вмешалось и исправило несправедливость. Раненому солдату вернули и довольствие, и честное имя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдата из Сухого Лога, который год лежит в коме и которого при этом признали дезертиром, готовятся перевести из Ленинградской в Свердловскую область. В Екатеринбурге ему готовят место в одном из госпиталей, рассказал URA.RU депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Мы на связи с родственниками и руководством воинской части. Ждем сейчас документы о том, что боец уволен. Параллельно ведутся переговоры с одним из екатеринбургских госпиталей, где солдата могли бы принять в паллиативном отделении. Пока он лежит в госпитале в Пушкино», — объяснил Иванов. Солдат был мобилизован и получил ранение в голову в апреле прошлого года. С того времени он находится в коме. Его паспорт был утерян на поле боя, а без него не мог решиться вопрос с денежным довольствованием и выплатой по ранению: миграционные службы требовали, чтобы солдат лично явился на прием. Семья свердловчанина обратилась за помощью к депутату Иванову, а он, в свою очередь, к министру МВД Колокольцеву. Вопрос был мгновенно решен. Однако на этом история не закончилась. Военная прокуратура выяснила, что участник СВО не получал довольствие потому, что весь год числился как СОЧ — самовольно оставивший часть. Надзорное ведомство вмешалось и исправило несправедливость. Раненому солдату вернули и довольствие, и честное имя.