09 апреля 2024

Бойца в коме, которого признали дезертиром, перевезут в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, чвк, сво, каска солдатская
Мужчина был ранен год назад и попал в госпиталь, но его при этом сочли дезертиром Фото:
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Солдата из Сухого Лога, который год лежит в коме и которого при этом признали дезертиром, готовятся перевести из Ленинградской в Свердловскую область. В Екатеринбурге ему готовят место в одном из госпиталей, рассказал URA.RU депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Мы на связи с родственниками и руководством воинской части. Ждем сейчас документы о том, что боец уволен. Параллельно ведутся переговоры с одним из екатеринбургских госпиталей, где солдата могли бы принять в паллиативном отделении. Пока он лежит в госпитале в Пушкино», — объяснил Иванов.

Солдат был мобилизован и получил ранение в голову в апреле прошлого года. С того времени он находится в коме. Его паспорт был утерян на поле боя, а без него не мог решиться вопрос с денежным довольствованием и выплатой по ранению: миграционные службы требовали, чтобы солдат лично явился на прием. Семья свердловчанина обратилась за помощью к депутату Иванову, а он, в свою очередь, к министру МВД Колокольцеву. Вопрос был мгновенно решен.

Однако на этом история не закончилась. Военная прокуратура выяснила, что участник СВО не получал довольствие потому, что весь год числился как СОЧ — самовольно оставивший часть. Надзорное ведомство вмешалось и исправило несправедливость. Раненому солдату вернули и довольствие, и честное имя.

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Солдата из Сухого Лога, который год лежит в коме и которого при этом признали дезертиром, готовятся перевести из Ленинградской в Свердловскую область. В Екатеринбурге ему готовят место в одном из госпиталей, рассказал URA.RU депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Мы на связи с родственниками и руководством воинской части. Ждем сейчас документы о том, что боец уволен. Параллельно ведутся переговоры с одним из екатеринбургских госпиталей, где солдата могли бы принять в паллиативном отделении. Пока он лежит в госпитале в Пушкино», — объяснил Иванов. Солдат был мобилизован и получил ранение в голову в апреле прошлого года. С того времени он находится в коме. Его паспорт был утерян на поле боя, а без него не мог решиться вопрос с денежным довольствованием и выплатой по ранению: миграционные службы требовали, чтобы солдат лично явился на прием. Семья свердловчанина обратилась за помощью к депутату Иванову, а он, в свою очередь, к министру МВД Колокольцеву. Вопрос был мгновенно решен. Однако на этом история не закончилась. Военная прокуратура выяснила, что участник СВО не получал довольствие потому, что весь год числился как СОЧ — самовольно оставивший часть. Надзорное ведомство вмешалось и исправило несправедливость. Раненому солдату вернули и довольствие, и честное имя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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