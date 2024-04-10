В микрорайоне Крохалева в Перми во дворе многоэтажного дома обнаружено тело погибшего мужчины. На место выехали сотрудники скорой помощи. Фотография с места происшествия была опубликована в сообществе «Подслушано Крохоля | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Суицидник», — подписал автор поста фотографии. На кадрах видно, что тело погибшего накрыто тканью. Рядом стоит карета скорой помощи. На снимке с камеры видеонаблюдения отмечено, что ЧП произошло по ул. Тбилисская, 19.
В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пермяк скончался до приезда скорой помощи. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
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В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали, что сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило от очевидцев. На место выезжала следственно-оперативная группа.
Медики скорой помощи констатировали смерть мужчины
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В микрорайоне Крохалева в Перми во дворе многоэтажного дома обнаружено тело погибшего мужчины. На место выехали сотрудники скорой помощи. Фотография с места происшествия была опубликована в сообществе «Подслушано Крохоля | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Суицидник», — подписал автор поста фотографии. На кадрах видно, что тело погибшего накрыто тканью. Рядом стоит карета скорой помощи. На снимке с камеры видеонаблюдения отмечено, что ЧП произошло по ул. Тбилисская, 19. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пермяк скончался до приезда скорой помощи. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Обновлено: В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали, что сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило от очевидцев. На место выезжала следственно-оперативная группа.