В Перми во дворе многоэтажки найдено тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , скорая
На место выехали сотрудники скорой помощи Фото:

В микрорайоне Крохалева в Перми во дворе многоэтажного дома обнаружено тело погибшего мужчины. На место выехали сотрудники скорой помощи. Фотография с места происшествия была опубликована в сообществе «Подслушано Крохоля | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Суицидник», — подписал автор поста фотографии. На кадрах видно, что тело погибшего накрыто тканью. Рядом стоит карета скорой помощи. На снимке с камеры видеонаблюдения отмечено, что ЧП произошло по ул. Тбилисская, 19.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пермяк скончался до приезда скорой помощи. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

Обновлено:

В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали, что сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило от очевидцев. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Медики скорой помощи констатировали смерть мужчины
Медики скорой помощи констатировали смерть мужчины
Фото:

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В микрорайоне Крохалева в Перми во дворе многоэтажного дома обнаружено тело погибшего мужчины. На место выехали сотрудники скорой помощи. Фотография с места происшествия была опубликована в сообществе «Подслушано Крохоля | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Суицидник», — подписал автор поста фотографии. На кадрах видно, что тело погибшего накрыто тканью. Рядом стоит карета скорой помощи. На снимке с камеры видеонаблюдения отмечено, что ЧП произошло по ул. Тбилисская, 19. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пермяк скончался до приезда скорой помощи. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Обновлено: В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали, что сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило от очевидцев. На место выезжала следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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