На место выехали сотрудники скорой помощи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В микрорайоне Крохалева в Перми во дворе многоэтажного дома обнаружено тело погибшего мужчины. На место выехали сотрудники скорой помощи. Фотография с места происшествия была опубликована в сообществе «Подслушано Крохоля | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Суицидник», — подписал автор поста фотографии. На кадрах видно, что тело погибшего накрыто тканью. Рядом стоит карета скорой помощи. На снимке с камеры видеонаблюдения отмечено, что ЧП произошло по ул. Тбилисская, 19.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пермяк скончался до приезда скорой помощи. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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В пресс-службе УМВД по городу Перми рассказали, что сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило от очевидцев. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Медики скорой помощи констатировали смерть мужчины паблик «Подслушано Крохоля | Пермь», vk.com Фото: