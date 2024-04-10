10 апреля 2024

На трассе в Свердловской области скопилась длинная пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, пробка автомобильная, шоссе батоническое
Пробка возникла из-за аварии Фото:

В Свердловской области на участке Пермского тракта между Талицей и Бисертью скопилась длинная пробка. Об этом сообщили очевидцы.

«Уже больше часа нет движения. Муж там стоит. В 21:30 написал, что в пробке и до сих пор там. С места практически не сдвинулись за два часа.», — цитируют читательницу E1.ru.

На запрос URA.RU в УГИБДД Свердловской области ответили, что по этому поводу информация не поступала. Позже стало известно, что произошла авария, грузовик въехал в фуру.

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В Свердловской области на участке Пермского тракта между Талицей и Бисертью скопилась длинная пробка. Об этом сообщили очевидцы. «Уже больше часа нет движения. Муж там стоит. В 21:30 написал, что в пробке и до сих пор там. С места практически не сдвинулись за два часа.», — цитируют читательницу E1.ru. На запрос URA.RU в УГИБДД Свердловской области ответили, что по этому поводу информация не поступала. Позже стало известно, что произошла авария, грузовик въехал в фуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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