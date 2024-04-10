На трассе в Свердловской области скопилась длинная пробка

Пробка возникла из-за аварии
В Свердловской области на участке Пермского тракта между Талицей и Бисертью скопилась длинная пробка. Об этом сообщили очевидцы.
«Уже больше часа нет движения. Муж там стоит. В 21:30 написал, что в пробке и до сих пор там. С места практически не сдвинулись за два часа.», — цитируют читательницу E1.ru.
На запрос URA.RU в УГИБДД Свердловской области ответили, что по этому поводу информация не поступала. Позже стало известно, что произошла авария, грузовик въехал в фуру.
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