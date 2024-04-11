Пермской компании не удалось засудить Минобороны РФ

Пермское ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) проиграло судебный процесс Минобороны из-за командировочных расходов, связанных с выездным ремонтом военной техники. Об этом говорится в судебных материалах.
«ЗАО „СКБ“ потратило 383,9 тысячи рублей на поездки сотрудников, которые провели работы по устранению дефектов военной техники. Эту сумму предприятие не смогло отсудить у Минобороны», — передает «Коммерсант», ссылаясь на судебные документы.
Согласно СБИС, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие производит реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также изготавливает системы ствольной артиллерии.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее Минобороны РФ требовало через суд с пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» около 700 миллионов рублей. Суть претензий в судебной картотеке не была указана.
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