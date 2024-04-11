Пермской компании не удалось засудить Минобороны РФ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Поставщик реактивных систем залпового огня проиграл суд Минобороны Фото:

Пермское ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) проиграло судебный процесс Минобороны из-за командировочных расходов, связанных с выездным ремонтом военной техники. Об этом говорится в судебных материалах.

«ЗАО „СКБ“ потратило 383,9 тысячи рублей на поездки сотрудников, которые провели работы по устранению дефектов военной техники. Эту сумму предприятие не смогло отсудить у Минобороны», — передает «Коммерсант», ссылаясь на судебные документы.

Согласно СБИС, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие производит реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также изготавливает системы ствольной артиллерии.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее Минобороны РФ требовало через суд с пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» около 700 миллионов рублей. Суть претензий в судебной картотеке не была указана.

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Пермское ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) проиграло судебный процесс Минобороны из-за командировочных расходов, связанных с выездным ремонтом военной техники. Об этом говорится в судебных материалах. «ЗАО „СКБ“ потратило 383,9 тысячи рублей на поездки сотрудников, которые провели работы по устранению дефектов военной техники. Эту сумму предприятие не смогло отсудить у Минобороны», — передает «Коммерсант», ссылаясь на судебные документы. Согласно СБИС, ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие производит реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также изготавливает системы ствольной артиллерии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Минобороны РФ требовало через суд с пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» около 700 миллионов рублей. Суть претензий в судебной картотеке не была указана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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