Минобороны РФ взыскивает почти 700 млн с военного завода Перми

Иск от Минобороны РФ поступил в Арбитражный суд Москвы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Министерство обороны РФ взыскивает с пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы») около 700 миллионов рублей. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

«Истец — Министерство обороны Российской Федерации. Сумма исковых требований — 689,5 млн рублей», — сообщается в картотеке суда. Суть претензий не указана, решение по иску пока не принято.

ЗАО «СКБ» — военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, а также разработчиком и производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава реактивных систем залпового огня.

Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «СКБ» объявило о наборе рабочих на военное производство. Сотрудникам обещали среднюю зарплату в 50 тысяч рублей.