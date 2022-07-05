05 июля 2022

Минобороны РФ взыскивает почти 700 млн с военного завода Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Иск от Минобороны РФ поступил в Арбитражный суд Москвы Фото:

Министерство обороны РФ взыскивает с пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы») около 700 миллионов рублей. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы.

«Истец — Министерство обороны Российской Федерации. Сумма исковых требований — 689,5 млн рублей», — сообщается в картотеке суда. Суть претензий не указана, решение по иску пока не принято.

ЗАО «СКБ» — военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, а также разработчиком и производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава реактивных систем залпового огня.

Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «СКБ» объявило о наборе рабочих на военное производство. Сотрудникам обещали среднюю зарплату в 50 тысяч рублей.

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Министерство обороны РФ взыскивает с пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы») около 700 миллионов рублей. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы. «Истец — Министерство обороны Российской Федерации. Сумма исковых требований — 689,5 млн рублей», — сообщается в картотеке суда. Суть претензий не указана, решение по иску пока не принято. ЗАО «СКБ» — военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, а также разработчиком и производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава реактивных систем залпового огня. Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «СКБ» объявило о наборе рабочих на военное производство. Сотрудникам обещали среднюю зарплату в 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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