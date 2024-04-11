В ГД определили условие, при котором за сцены с наркотиками не будут наказывать

11 апреля 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

В Госдуме не хотят, чтобы искусство пропагандировало наркотики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Профильный комитет Госдумы по охране здоровья определил, при каких условиях допускается упоминание наркотиков в кино, сериалах, музыке и других видах искусства. Упоминание разрешается при указании ответственности за незаконный оборот и вред здоровью, говорится в принятых комитетом поправках ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков. «Распространение подобных фильмом и литературы разрешается, если указана информация об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и вреде здоровью. Внесенный правительством России законопроект был принят Думой в первом чтении прошлой весной», — пишет ТАСС, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ. Сообщение также должно включать упоминание о психических расстройствах и других болезнях, вызываемых потреблением наркотических веществ и запрещенных препаратов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья определил, при каких условиях допускается упоминание наркотиков в кино, сериалах, музыке и других видах искусства. Упоминание разрешается при указании ответственности за незаконный оборот и вред здоровью, говорится в принятых комитетом поправках ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков. «Распространение подобных фильмом и литературы разрешается, если указана информация об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и вреде здоровью. Внесенный правительством России законопроект был принят Думой в первом чтении прошлой весной», — пишет ТАСС, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ. Сообщение также должно включать упоминание о психических расстройствах и других болезнях, вызываемых потреблением наркотических веществ и запрещенных препаратов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, пишет RT.