В ГД определили условие, при котором за сцены с наркотиками не будут наказывать

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья определил, при каких условиях допускается упоминание наркотиков в кино, сериалах, музыке и других видах искусства. Упоминание разрешается при указании ответственности за незаконный оборот и вред здоровью, говорится в принятых комитетом поправках ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков.
«Распространение подобных фильмом и литературы разрешается, если указана информация об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и вреде здоровью. Внесенный правительством России законопроект был принят Думой в первом чтении прошлой весной», — пишет ТАСС, ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ.
Сообщение также должно включать упоминание о психических расстройствах и других болезнях, вызываемых потреблением наркотических веществ и запрещенных препаратов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, пишет RT.
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