В Челябинске рядом с общежитием ЮУрГУ вблизи микрорайона «Ньютон» хотят построить новую школу. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 19 по 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске потребность в общеобразовательном учреждении в микрорайоне, где планируется строительство, очень высока. Уже определено место для строительства новой школы. Вопрос ее размещения вынесли на обсуждение жителей, направить замечания и предложения можно в период с 19 по 26 апреля», — сообщили в пресс-службе.
Здание планируется возвести рядом с новым общежитием ЮУрГУ, за границами парка. Там смогут обучаться 2400 школьников. Школа полностью покроет потребность в местах детских образовательных учреждений для населения строящегося микрорайона № 29, еще социально значимый объект сможет разгрузить действующие школы в близлежащих районах.
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