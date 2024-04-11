В Челябинске обсудят строительство новой школы на северо-западе. Фото

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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
В Челябинске вблизи микрорайона «Ньютон» на северо-западе хотят построить новую школу Фото:

В Челябинске рядом с общежитием ЮУрГУ вблизи микрорайона «Ньютон» хотят построить новую школу. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 19 по 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске потребность в общеобразовательном учреждении в микрорайоне, где планируется строительство, очень высока. Уже определено место для строительства новой школы. Вопрос ее размещения вынесли на обсуждение жителей, направить замечания и предложения можно в период с 19 по 26 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Здание планируется возвести рядом с новым общежитием ЮУрГУ, за границами парка. Там смогут обучаться 2400 школьников. Школа полностью покроет потребность в местах детских образовательных учреждений для населения строящегося микрорайона № 29, еще социально значимый объект сможет разгрузить действующие школы в близлежащих районах.

Общественные обсуждения по поводу строительства школы пройдут в Челябинске с 19 по 26 апреля
Общественные обсуждения по поводу строительства школы пройдут в Челябинске с 19 по 26 апреля
Фото:

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В Челябинске рядом с общежитием ЮУрГУ вблизи микрорайона «Ньютон» хотят построить новую школу. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в Челябинске с 19 по 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске потребность в общеобразовательном учреждении в микрорайоне, где планируется строительство, очень высока. Уже определено место для строительства новой школы. Вопрос ее размещения вынесли на обсуждение жителей, направить замечания и предложения можно в период с 19 по 26 апреля», — сообщили в пресс-службе. Здание планируется возвести рядом с новым общежитием ЮУрГУ, за границами парка. Там смогут обучаться 2400 школьников. Школа полностью покроет потребность в местах детских образовательных учреждений для населения строящегося микрорайона № 29, еще социально значимый объект сможет разгрузить действующие школы в близлежащих районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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