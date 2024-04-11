Челябинские работодатели удвоили спрос на специалистов космической сферы

HeadHunter: челябинские специалисты по космосу стали требоваться в два раза чаще

12 апреля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

В регионе вырос спрос на специалистов космической индустрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работодатели Челябинской области в два раза увеличили спрос на специалистов космической сферы. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, самыми востребованными оказались инженеры-проектировщики. «В 2023 году в регионе компании разместили 70 вакансий, связанных с космической отраслью. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Для сравнения, в УрФО было опубликовано чуть меньше 300 вакансий (в три раза больше в сравнении с 2022 годом), а в целом по России — более 5,9 тысяч вакансий (плюс 30%)», — отметили в HeadHunter. Чуть менее проектировщиков востребованы слесари-испытатели, инженеры по охране труда, менеджеры по закупкам, разнорабочие и машинисты. Зарплатные предложения для специалистов космической сферы в регионе остались практически на уровне 2022 года. Медиана предлагаемой зарплаты в 2023 году составила 60 тысяч рублей. В Миассе инженеру заплатят от 100 до 140 тысяч, в Челябинске начальнику бюро персонала — от 88 тысяч рублей на руки. По России рыночный диапазон зарплат составляет 74,7 — 99 тысяч рублей. «Высшее образование осталось одним из приоритетных требований у компаний к специалистам из космической отрасли и встречается в 57% вакансий. От сотрудников ждут общих навыков, таких как владение компьютером и прикладными программами, чтение технической документации и чертежей, деловая переписка, знание языков программирования», — заявила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Работодатели ищут специалистов, связанных с освоением или изучением космоса, работают в ряде отраслей. Среди них тяжелое машиностроение, информтехнологии, образовательные учреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работодатели Челябинской области в два раза увеличили спрос на специалистов космической сферы. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, самыми востребованными оказались инженеры-проектировщики. «В 2023 году в регионе компании разместили 70 вакансий, связанных с космической отраслью. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Для сравнения, в УрФО было опубликовано чуть меньше 300 вакансий (в три раза больше в сравнении с 2022 годом), а в целом по России — более 5,9 тысяч вакансий (плюс 30%)», — отметили в HeadHunter. Чуть менее проектировщиков востребованы слесари-испытатели, инженеры по охране труда, менеджеры по закупкам, разнорабочие и машинисты. Зарплатные предложения для специалистов космической сферы в регионе остались практически на уровне 2022 года. Медиана предлагаемой зарплаты в 2023 году составила 60 тысяч рублей. В Миассе инженеру заплатят от 100 до 140 тысяч, в Челябинске начальнику бюро персонала — от 88 тысяч рублей на руки. По России рыночный диапазон зарплат составляет 74,7 — 99 тысяч рублей. «Высшее образование осталось одним из приоритетных требований у компаний к специалистам из космической отрасли и встречается в 57% вакансий. От сотрудников ждут общих навыков, таких как владение компьютером и прикладными программами, чтение технической документации и чертежей, деловая переписка, знание языков программирования», — заявила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Работодатели ищут специалистов, связанных с освоением или изучением космоса, работают в ряде отраслей. Среди них тяжелое машиностроение, информтехнологии, образовательные учреждения.