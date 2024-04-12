Историческую усадьбу в центре Челябинска продают за 35 млн рублей. Фото

12 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Городская усадьба находится в историческом центре, рядом с набережной реки Миасс Фото: Размик Закарян © URA.RU Историческую городскую усадьбу Первухиной с земельным участком, расположенную в центре Челябинска рядом с набережной реки Миасс, продают за 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В центре Челябинска, на улице Свободы, за 35 млн рублей продается городская усадьба Первухиной с земельным участком. В настоящее время первый этаж здания используется для сдачи в аренду коммерческим организациям, а на втором этаже проживает собственник, при этом возможны различные варианты использования объекта», — сообщил в пресс-службе. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», городская усадьба расположена в историческом центре, рядом находится новая пешеходная зона набережной реки Миасс, напротив — ЖК «Башня Свободы» и офисный центр «Аркаим Плаза». Собственник готов рассмотреть обмен на квартиру в Челябинске с доплатой или дом в пригороде с доплатой. Также в объявлении отмечается, площадь двухэтажного здания составляет 670 квадратных метров, площадь земли — 11,4 сотки. К объекту проведены все необходимые коммуникации. На самом земельном участке возможно строительство дополнительных строений. В центре Челябинска, на улице Свободы, за 35 млн рублей продается городская усадьба Первухиной с земельным участком Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость» В настоящее время первый этаж здания используется для сдачи в аренду коммерческим организациям, а на втором этаже проживает собственник. Возможны различные варианты использования объекта Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость» Площадь двухэтажного здания составляет 670 квадратных метров, площадь земли — 11,4 сотки Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Историческую городскую усадьбу Первухиной с земельным участком, расположенную в центре Челябинска рядом с набережной реки Миасс, продают за 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В центре Челябинска, на улице Свободы, за 35 млн рублей продается городская усадьба Первухиной с земельным участком. В настоящее время первый этаж здания используется для сдачи в аренду коммерческим организациям, а на втором этаже проживает собственник, при этом возможны различные варианты использования объекта», — сообщил в пресс-службе. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», городская усадьба расположена в историческом центре, рядом находится новая пешеходная зона набережной реки Миасс, напротив — ЖК «Башня Свободы» и офисный центр «Аркаим Плаза». Собственник готов рассмотреть обмен на квартиру в Челябинске с доплатой или дом в пригороде с доплатой. Также в объявлении отмечается, площадь двухэтажного здания составляет 670 квадратных метров, площадь земли — 11,4 сотки. К объекту проведены все необходимые коммуникации. На самом земельном участке возможно строительство дополнительных строений.