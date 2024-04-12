Историческую усадьбу в центре Челябинска продают за 35 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усадьба 19 века по адресу ул. Февральская Революция 27, которая вскоре превратится в креативный центр. Екатеринбург, усадьба
Городская усадьба находится в историческом центре, рядом с набережной реки Миасс Фото:

Историческую городскую усадьбу Первухиной с земельным участком, расположенную в центре Челябинска рядом с набережной реки Миасс, продают за 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В центре Челябинска, на улице Свободы, за 35 млн рублей продается городская усадьба Первухиной с земельным участком. В настоящее время первый этаж здания используется для сдачи в аренду коммерческим организациям, а на втором этаже проживает собственник, при этом возможны различные варианты использования объекта», — сообщил в пресс-службе.

Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», городская усадьба расположена в историческом центре, рядом находится новая пешеходная зона набережной реки Миасс, напротив — ЖК «Башня Свободы» и офисный центр «Аркаим Плаза». Собственник готов рассмотреть обмен на квартиру в Челябинске с доплатой или дом в пригороде с доплатой.

Также в объявлении отмечается, площадь двухэтажного здания составляет 670 квадратных метров, площадь земли — 11,4 сотки. К объекту проведены все необходимые коммуникации. На самом земельном участке возможно строительство дополнительных строений.

В центре Челябинска, на улице Свободы, за 35 млн рублей продается городская усадьба Первухиной с земельным участком
В центре Челябинска, на улице Свободы, за 35 млн рублей продается городская усадьба Первухиной с земельным участком
В настоящее время первый этаж здания используется для сдачи в аренду коммерческим организациям, а на втором этаже проживает собственник. Возможны различные варианты использования объекта
В настоящее время первый этаж здания используется для сдачи в аренду коммерческим организациям, а на втором этаже проживает собственник. Возможны различные варианты использования объекта
Площадь двухэтажного здания составляет 670 квадратных метров, площадь земли — 11,4 сотки
Площадь двухэтажного здания составляет 670 квадратных метров, площадь земли — 11,4 сотки

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Историческую городскую усадьбу Первухиной с земельным участком, расположенную в центре Челябинска рядом с набережной реки Миасс, продают за 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В центре Челябинска, на улице Свободы, за 35 млн рублей продается городская усадьба Первухиной с земельным участком. В настоящее время первый этаж здания используется для сдачи в аренду коммерческим организациям, а на втором этаже проживает собственник, при этом возможны различные варианты использования объекта», — сообщил в пресс-службе. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», городская усадьба расположена в историческом центре, рядом находится новая пешеходная зона набережной реки Миасс, напротив — ЖК «Башня Свободы» и офисный центр «Аркаим Плаза». Собственник готов рассмотреть обмен на квартиру в Челябинске с доплатой или дом в пригороде с доплатой. Также в объявлении отмечается, площадь двухэтажного здания составляет 670 квадратных метров, площадь земли — 11,4 сотки. К объекту проведены все необходимые коммуникации. На самом земельном участке возможно строительство дополнительных строений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...