НАТО ответил на удары Ирана по Израилю

НАТО осудил удары Ирана по Израилю
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа,  stock, цахал
В НАТО осудили Иран за удары по Израилю Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Североатлантический альянс отреагировал на ночные удары Ирана по Израилю. В НАТО осудили действия Тегерана.

Новость по теме
Иран заявил, что закончил атаку на Израиль: что известно об ударах 14 апреля

«НАТО осуждает эскалацию со стороны Ирана. Призывает к сдержанности», — приводит AFP заявление альянса.

Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Тегеран заявил, что это ответ на уничтожение посольства Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Было подчеркнуто, что цели операции были достигнуты.

МИД РФ обратил внимание, что Иран действовал в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Но ведомство также обеспокоилось ситуацией и назвало случившееся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. При этом Иран объявил, что ударит по американским военным базам, если США вмешаются в конфликт.

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Североатлантический альянс отреагировал на ночные удары Ирана по Израилю. В НАТО осудили действия Тегерана. «НАТО осуждает эскалацию со стороны Ирана. Призывает к сдержанности», — приводит AFP заявление альянса. Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Тегеран заявил, что это ответ на уничтожение посольства Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Было подчеркнуто, что цели операции были достигнуты. МИД РФ обратил внимание, что Иран действовал в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Но ведомство также обеспокоилось ситуацией и назвало случившееся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. При этом Иран объявил, что ударит по американским военным базам, если США вмешаются в конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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