НАТО ответил на удары Ирана по Израилю

Североатлантический альянс отреагировал на ночные удары Ирана по Израилю. В НАТО осудили действия Тегерана.
«НАТО осуждает эскалацию со стороны Ирана. Призывает к сдержанности», — приводит AFP заявление альянса.
Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Тегеран заявил, что это ответ на уничтожение посольства Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Было подчеркнуто, что цели операции были достигнуты.
МИД РФ обратил внимание, что Иран действовал в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Но ведомство также обеспокоилось ситуацией и назвало случившееся эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. При этом Иран объявил, что ударит по американским военным базам, если США вмешаются в конфликт.
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