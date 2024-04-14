Генштаб Ирана озвучил следующую военную цель

Генштаб Ирана: базы США станут целью страны, если Америка будет помогать Израилю
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Иран пригрозил США атаковать их базы в случае поддержки израильских атак Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Если США окажет Израилю любую поддержку в нанесении ответного удара, то следующей военной целью Ирана станут американские базы. Об этом заявили в Генштабе Ирана.

«Любая поддержка или участие в нанесении ущерба интересам Ирана приведет к решительному и достойному сожаления ответу со стороны Вооруженных сил Исламской Республики», — говорится в заявлении. Информацию передает англоязычный телеканал PressTV.

Иран также возложил ответственность за израильский режим на Америку. Согласно их заявлению, если режим, «убивающий детей», в регионе не ограничат, это понесет последствия.

Ранее сообщалось о том, что операция «Правдивое обещание» против Израиля завершена. По словам начальника штаба иранских Вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Бакери, Вооруженные силы готовы действовать в случае необходимости.

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Если США окажет Израилю любую поддержку в нанесении ответного удара, то следующей военной целью Ирана станут американские базы. Об этом заявили в Генштабе Ирана. «Любая поддержка или участие в нанесении ущерба интересам Ирана приведет к решительному и достойному сожаления ответу со стороны Вооруженных сил Исламской Республики», — говорится в заявлении. Информацию передает англоязычный телеканал PressTV. Иран также возложил ответственность за израильский режим на Америку. Согласно их заявлению, если режим, «убивающий детей», в регионе не ограничат, это понесет последствия. Ранее сообщалось о том, что операция «Правдивое обещание» против Израиля завершена. По словам начальника штаба иранских Вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Бакери, Вооруженные силы готовы действовать в случае необходимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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